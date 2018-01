Búsqueda del submarino: ya analizan un plan B para cuando Rusia decida finalizar su colaboración

El Ministerio de Defensa y la Armada evalúan alternativas para que, llegado el momento en que la Federación Rusa decida cesar su colaboración en la búsqueda del submarino ARA San Juan, el Estado pueda contratar un servicio similar, que permita seguir contando con una tecnología del mismo tipo que la aportada por el buque oceanográfico Yantar y el ROV (vehículo operado remotamente) ruso "Panther Plus".



Así lo reveló esta mañana el vocero de la Armada, Enrique Balbi, quien, a su vez, consignó que seis nuevos contactos detectados en los últimos días por los buques que participan del rastrillaje no correspondían al submarino perdido el 15 de noviembre pasado en el Atlántico Sur, con sus 44 tripulantes a bordo.



"En cuanto a la cooperación internacional, todas las búsquedas son finitas", aseveró Balbi, quien aclaró que si bien "hasta el momento no existe una fecha tope para la colaboración" por parte de la Federación Rusa, "hay diferentes alternativas que se están evaluando a nivel de la Armada y el Ministerio de Defensa".



"Suponiendo que en algún momento la Federación Rusa decida retirar al Yantar, la Armada dispone de medios de superficie para ir buscando y haciendo el barrido del fondo y el mapeo", aseveró Balbi en entrevistas que concedió esta mañana a La Red y a la FM Radio Con Vos.



No obstante, indicó que "hay diferentes alternativas que se están evaluando a nivel Armada y Ministerio de Defensa para que, a través del Estado, en algún momento se pueda contratar el mismo servicio".



"Una cosa no implica la otra; puede que la colaboración termine y, luego, se puede contratar el servicio. Hay diferentes empresas, estatales o no estatales, que disponen de esa tecnología fundamental para poder sumergirse con el ROV o el minisubmarino, sea tripulado o no, para poder visualizar e inspeccionar el fondo", detalló el vocero de la Armada.



Por otro lado, reafirmó que, más allá del retiro o no de la cooperación internacional, la Armada Argentina continuará con la búsqueda del submarino, y sostuvo que "no es matemáticamente lineal" el hecho de que, cuanto más pasa el tiempo, existan "menos probabilidades de detección" del submarino.



"Es muy complicado nuestro talud y nuestra plataforma, pero no dejan de ser profundidades en las que, con esa tecnología, debería poder visualizarse y apreciarse" el ARA San Juan.



De hecho, recordó que "en alguna oportunidad en la historia, se encontraron submarinos extranjeros, con diferentes tipos de averías, a 3 mil metros", aunque entendió que lo que puede estar "dificultando la posibilidad de localizarlo con sensores y luego ir a visualizarlo con los ROV", es el hecho de que el talud sea "muy complicado y muy abrupto, como una cordillera invertida, con la presencia de cañadones en forma transversal".



En tanto, sobre las últimas novedades del operativo de búsqueda, Balbi indicó que el buque oceanográfico Yantar, aportado por la Federación Rusa, "fue detectando hasta seis contactos, tres anteayer y tres ayer", y todos ellos "arrojaron resultados negativos" dado que se trataba de "formaciones rocosas" y no de indicios del ARA San Juan.



"Hoy es el día 49 de búsqueda y hay cuatro buques participando de la búsqueda", precisó el vocero de la Armada, quien también recordó que, a bordo de una de las embarcaciones, se encuentra presente en el operativo de búsqueda el hermano del cabo principal Alberto Ramiro Arjona, uno de los 44 tripulantes del desaparecido submarino.



Arjona, de 32 años, casado y padre de dos hijas, nació en Campo Quijano, provincia de Salta, y hace diez años se había radicado junto a su familia en la ciudad de Mar del Plata.