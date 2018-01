Puerta a puerta: eximen de DDJJ a compras que no excedan u$s 25

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió que las compras por el régimen puerta a puerta realizadas por el Correo Oficial cuyo valor no superen los 25 dólares se enviarán a domicilio sin necesidad de completar la declaración jurada de envíos postales como sí lo requieren las demás operaciones.



Esta facilitación no alcanza a los envíos realizados por courier y no implica que la Aduana deje de controlar este tipo de envíos, tal como se especificará en la Resolución General 4182 que se publicará también mañana en el Boletín Oficial.