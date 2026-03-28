La AmCham celebró el fallo en el caso YPF y lo destacó como una señal para los inversores + Seguir en









Para la Cámara estadounidense la resolución refuerza la seguridad jurídica y la previsibilidad que necesita la Argentina para atraer inversiones.

AmCham había participado activamente del proceso judicial presentándose como amicus curiae.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) salió a celebrar este sábado el fallo de la Corte estadounidense que revirtió la condena en el caso YPF y lo encuadró como una señal positiva para el clima de negocios local.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para la entidad, que nuclea a más de 700 empresas que aportan el 24% del PBI argentino, la decisión judicial refuerza principios que consideran esenciales para el desarrollo económico: el respeto al Estado de derecho, la soberanía nacional y la previsibilidad jurídica.

AmCham no llegó al fallo como observadora externa. La entidad había participado activamente del proceso judicial presentándose como amicus curiae, una figura que permite a terceros con interés en la causa aportar argumentos sin ser parte formal del litigio.

En esa presentación, la cámara había advertido que las decisiones judiciales que desconocen marcos legales locales o generan incertidumbre sobre la aplicación de normas internacionales impactan negativamente en el clima de negocios y desincentivan la inversión bilateral entre ambos países.

AmCham - Fallo Caso YPF 28.03 Energía e inversión, en el centro del mensaje El comunicado de AmCham apuntó especialmente al sector energético como uno de los principales beneficiarios de un entorno jurídico más estable. En ese marco, la entidad destacó que el fallo "contribuye a consolidar un entorno más estable y previsible para el desarrollo de sectores estratégicos como la energía", una referencia directa al peso que tiene YPF —y Vaca Muerta— en las proyecciones de inversión extranjera para los próximos años.

La cámara también aprovechó el comunicado para reiterar su postura de largo plazo: la Argentina tiene potencial para crecer y atraer capitales, pero para ello necesita instituciones sólidas, reglas claras y un marco jurídico confiable. Desde ese lugar, reafirmaron su rol como "puente" entre los sectores empresariales de ambos países. AmCham representa 42 rubros de la actividad económica, emplea de manera directa a 420.000 personas y da cuenta del 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones del país.

Temas Amcham

YPF