EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con otros 3.500 marines + Seguir en









El nuevo movimiento del Pentágono se da en plena escalada con Irán, que aseguró haber alcanzado un caza F-16 y un dron MQ-9 estadounidenses durante una ofensiva en el sur del país.

El USS Tripoli llegó a Medio Oriente con 3.500 marines y marineros en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos volvió a reforzar su despliegue en Medio Oriente en medio de la guerra abierta con Irán. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó la llegada a la región de una fuerza compuesta por 3.500 infantes de marina y marineros, trasladados a bordo del USS Tripoli, un buque de asalto anfibio con capacidad para operar tanto en ataques desde el mar como en maniobras terrestres.

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Según informó el propio comando en una publicación difundida en X, los efectivos arribaron el 27 de marzo al área de operaciones bajo jurisdicción del CENTCOM. El USS Tripoli, de clase América, actúa como nave insignia del Grupo de Alerta Anfibio Tripoli y de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, una fuerza preparada para despliegues rápidos y equipada con aeronaves, vehículos tácticos y recursos para misiones de asalto anfibio.

La llegada de estas tropas se inscribe en un refuerzo militar más amplio evaluado por el Pentágono. De acuerdo con un informe del Wall Street Journal, la administración de Donald Trump analizaba en las últimas horas enviar hasta 10.000 soldados adicionales a la zona para ampliar su margen de acción militar frente al conflicto, más allá de la vía diplomática. Ese eventual refuerzo se sumaría a los cerca de 5.000 marines y a miles de efectivos de la 82ª División Aerotransportada que ya fueron desplazados a la región.

Irán aseguró haber alcanzado un caza y un dron de Estados Unidos En paralelo, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica afirmó este sábado que su sistema de defensa aérea logró impactar un F-16 Fighting Falcon y un dron MQ-9 Reaper de Estados Unidos en el espacio aéreo del sur iraní.

La versión fue difundida por Sepah News, el órgano oficial del cuerpo militar iraní, que vinculó el episodio a una serie de operaciones de represalia lanzadas por la Armada y la División Aeroespacial de Irán contra objetivos asociados a Estados Unidos e Israel. Según Teherán, la acción formó parte de una ofensiva con misiles y drones contra instalaciones industriales estratégicas.

Las autoridades iraníes también sostuvieron que el propio CENTCOM reconoció que uno de sus cazas había sido atacado, al difundir en redes sociales una publicación en la que se informaba el aterrizaje de un F-16 en una base de Medio Oriente tras una misión de combate en apoyo de la operación denominada “Furia Épica”.