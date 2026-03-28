Moto3: Valentín Perrone largará tercero en el GP de EEUU y va por su primera victoria del año + Seguir en









El piloto argentino se clasificó en el Circuito de las Américas con una maniobra que debió ser validada por los comisarios. Su compatriota Marco Morelli largará desde el puesto 18.

Este domingo desde las 14 horas, Perrone tendrá ante sí una oportunidad concreta de conseguir su primer triunfo en la temporada. NA

Valentín Perrone sigue creciendo en Moto3. El piloto argentino de Red Bull KTM completó este sábado una destacada clasificación en el Circuito de las Américas de Austin y largará tercero en la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos, tercera fecha del Campeonato del Mundo de la categoría.

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El resultado final llegó con adrenalina incluida. Perrone aseguró su posición en la grilla tras rebasar al español Brian Uriarte en una maniobra que, por su carácter límite, debió esperar el veredicto posterior de los comisarios para confirmarse.

Una vez validada, el argentino quedó ubicado detrás del español Álvaro Carpe de Red Bull KTM Ajo —que se quedó con la pole con un tiempo de 2m12s107— y del irlandés Casey O'Gorman de SIC58 Squadra Corse. Perrone marcó 2m12s526, a apenas 419 milésimas del mejor tiempo de la sesión.

La ilusión de la primera victoria Este domingo desde las 14 horas, Perrone tendrá ante sí una oportunidad concreta de conseguir su primer triunfo en la temporada y en la categoría. El antecedente es alentador: en la primera fecha del año, disputada en Tailandia, el argentino subió al podio, aunque la semana pasada en Brasil cayó hasta el séptimo puesto. Largar tercero en Austin lo coloca en una posición inmejorable para pelear por la victoria desde el arranque.

El otro representante nacional en la grilla, Marco Morelli del CFMoto Aspar Team, tuvo una clasificación para el olvido. El argentino no logró mejorar su tiempo de 2m14s646 porque cruzó la línea de meta en el mismo instante en que se bajaba la bandera de cuadros, lo que anuló su vuelta y lo dejó en el puesto 18. Tampoco le fue bien a su compañero de equipo Máximo Quiles, uno de los candidatos al título, que terminó octavo en la clasificación.

Con Perrone en el frente y Morelli resignado a remontar desde atrás, el domingo en Austin tendrá acento argentino en Moto3.

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