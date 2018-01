La Ley Brisa sólo rige en la Ciudad: reclaman que se debata su alcance nacional

En Argentina, una mujer muere cada 29 horas como consecuencia de un femicidio. En promedio, se trata de 300 mujeres que pierden la vida a manos de hombres. Las víctimas invisibles de este hecho son los hijos de esas madres, cuyo destino fue violentamente torcido.



Para estos chicos se creó la llamada Ley Brisa, que contempla una reparación económica mensual hasta los 21 años para aquellas niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre.



La normativa fue sancionada esta semana en la Ciudad, primer distrito donde chicos huérfanos de madre por causa de femicidio podrán acceder al régimen de reparación económica. Sin embargo, la ley aún no está vigente en el resto del país, porque sólo cuenta con media sanción del Senado.



"Lamentablemente tiene media sanción del Senado desde el año pasado, pero pese al esfuerzo de la Comisión de Mujer y Familia de Diputados no se logró consenso para llevarlo al recinto. Así que esperamos que cuando se retomen las sesiones se trate", dijo Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en diálogo con ámbito.com.



La aprobación de esta normativa en el Senado se dio en mayo de 2017. El resto del año aguardó, sin resultados, que se trate en Diputados. "La importancia de que la ley de reparación económica sea tratada es que va a beneficiar a una cantidad impresionante de menores", aseguró Rico. La titular de La Casa del Encuentro detalló: "Desde 2008, nosotros hemos relevado 3.320 hijos e hijas de víctimas de femicidio, de los cuales el 66% son menores de edad (y esto es sólo lo que sale publicado en los medios de comunicación)".



A su vez, destacó que el valor de esta ley no radica solamente en el dinero que los niños obtendrían: "Los hijos no pueden esperar más, quienes tienen que dictar las leyes deben pensar que le modifican la existencia a estos chicos. No solamente por la parte económica, que es importantísima. Esta ley también habla de una cobertura integral de salud, de que puedan seguir un tratamiento psicológico. Estos niños y niñas han visto a su madre ser golpeada y humillada".



La presidenta de la asociación civil comentó que si bien las normativas relacionadas con la lucha contra la violencia machista tardan, hay muchas y muy buenas en el país. "Todas las leyes que tienen que ver con género, mujer y niñez demoran. Me acuerdo cuando en 2008 comenzamos a pedir la figura de femicidio y recién en el año 2012 se logró el agravante por violencia de género". Y añadió: "Siempre nos cuesta muchísimo. Se han logrado muchísimas leyes desde la sociedad civil, pero todas con muchísimo esfuerzo". Como ejemplo, se refirió a la Ley de Responsabilidad Parental, aprobada en mayo pasado, que quita la llamada "patria potestad" a los condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidios, lesiones graves y abuso sexual: "Eso lo reclamamos durante cuatro años", mencionó.



La Ley Brisa obtuvo su nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su expareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014. Daiana tenía, además de Brisa, dos hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo. Sin recursos, Osvaldo Barrionuevo tuvo que pedir ayuda hasta en los medios de comunicación. Aun así, la nena no obtendrá el beneficio por residir en la provincia de Buenos Aires.