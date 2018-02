Venezuela: sin acuerdo con opositores, anunciaron fecha de elecciones para el 22 de abril

El di álogo que el oficialismo y la oposición de Venezuela entablaron durante más de dos meses en Santo Domingo finalizó hoy sin acuerdo, lo que dio vía libre al gobierno chavista para celebrar el 22 de abril próximo las elecciones presidenciales que debían efectuarse en diciembre y anticipó para este cuatrimestre.



La fecha de los comicios fue anunciada oficialmente esta noche por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, al cabo de una breve reunión del directorio del organismo.



Más temprano, el presidente Nicolás Maduro -que tiempo atrás anunció su decisión de postularse a la reelección- dijo que implementará de todos modos el borrador de acuerdo elaborado ayer en la capital dominicana y objetado hoy por la oposición, que incluye la fecha de las elecciones.



En el acto de presentación del nuevo partido oficialista Somos Venezuela, Maduro firmó ese supuesto acuerdo -aseguró que fue "avalado" por los dos facilitadores del diálogo, el presidente dominicano, Danilo Medina, y el ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero- y prometió que lo cumplirá "en todas sus partes", según consignó la agencia noticiosa estatal AVN.



"El diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido", anunció Medina a primera hora de esta tarde, en una conferencia de prensa en la que apareció flanqueado por Rodríguez Zapatero y los representantes de los países acompañantes del proceso, Bolivia, Chile, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.



Las negociaciones se consideraron terminadas durante una breve reunión a la que asistieron los delegados de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los facilitadores y los funcionarios de los países acompañantes, pero no los miembros del oficialismo venezolano, que habían abandonado la isla anoche.



Medina explicó que el diálogo se frustró porque Maduro decidió que "sólo firmará el documento de ayer", sin aceptar las observaciones que la MUD llevaba hoy a la mesa, pese a que también le expresó "su deseo de seguir el diálogo".



"Es increíble que se hayan marchado y se nieguen a recibir el documento" con las observaciones de la oposición al documento elaborado ayer, afirmó el jefe de los delegados de la MUD, el diputado Julio Borges, según reportó la agencia de noticias EFE.



Borges aseguró que el texto de la MUD es "una articulación de los derechos" que "no tiene otra cosa que no esté en las leyes venezolanas" y contiene una "enorme diferencia" con el que postulaba el gobierno, al que desafió a no tener "miedo de unas elecciones libres".



De ese modo quedó frustrado el diálogo iniciado el 1 de diciembre pasado con el objeto de celebrar un acuerdo como vía para intentar sacar a Venezuela de la severa crisis política, económica, social y humanitaria que sufre desde hace al menos cinco años.



Las partes habían admitido coincidencias en cinco de los seis puntos de la agenda pero no pudieron alcanzar consenso acerca de las elecciones presidenciales.



La oposición reclamaba -y el oficialismo rechazó- que se reabriera el padrón para permitir el registro de nuevos votantes y que se cambiara la composición del directorio del CNE, controlado por el chavismo, como modo de garantizar imparcialidad en la competencia.



En cuanto a la fecha de los comicios, el oficialismo pretendía que se celebraran el 8 de marzo y la oposición, el 10 de junio, y tras varias negociaciones se había acordado realizarlos el 22 de abril, reveló Medina en la rueda de prensa transmitida por el canal venezolano Telesur.



Tras el fracaso del diálogo, Borges exhortó al gobierno a que no dé "el paso absurdo de seguir convocando acciones unilaterales y elecciones unilaterales".



"Solamente con un proceso equilibrado, transparente y justo, y acordado por todos los venezolanos, es que se puede tener confianza en la elección presidencial", agregó el legislador.



Desde que el miércoles pasado las negociaciones pasaran a un cuarto intermedio para intentar destrabar las diferencias, diversos voceros del oficialismo aseguraron que ya se había alcanzado un acuerdo y sólo restaba firmarlo, lo que fue desmentido en cada ocasión por miembros de la MUD.



Las conversaciones se reanudaron ayer, entre el optimismo acerca de la supuestamente inminente firma del acuerdo declamado por el jefe de los delegados del gobierno, Jorge Rodríguez, y el escepticismo expresado por la MUD.