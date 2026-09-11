El urgente mensaje de La Fundación Princesa de Asturias ante la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios + Agregar ámbito en









La entidad organizadora advirtió sobre maniobras fraudulentas que prometen acceso a la ceremonia a cambio de dinero.

La Fundación aclaró que todas las invitaciones son gratuitas y personalizadas, alertando sobre falsos ofrecimientos para la ceremonia. FPA

A pocas semanas de una nueva entrega de sus tradicionales premios, la Fundación Princesa de Asturias emitió un aviso urgente para poner en conocimiento público un fraude digital. Se trata del envío de entradas falsas para la ceremonia central, una maniobra que ya había sido puesta a disposición de la justicia de España hace algunos meses.

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El esquema utilizado por los ciberdelincuentes apunta de manera directa a asistentes de años anteriores mediante plataformas de mensajería instantánea y correo electrónico. Apoyándose en una redacción formal y de apariencia oficial, los estafadores ofrecen accesos preferenciales, con precios más altos según la cercanía a los integrantes de la Familia Real.

La organización sugirió denunciar ante las autoridades cualquier mensaje sospechoso que pida dinero. FPA Ante esta situación, la institución reiteró que el acceso a todos los actos del programa es gratuito. Ningún trámite contempla la solicitud de pagos, depósitos ni el envío de documentación personal digitalizada. Asimismo, la entidad aseguró que la entrega de las entradas se gestiona sin intermediarios.

Qué son los Premios Princesa de Asturias Creados para distinguir la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria a nivel internacional, estos premios constituyen uno de los reconocimientos más prestigiosos de Europa. Cada año, el evento en la ciudad de Oviedo reúne a personalidades destacadas de diversas disciplinas y se transforma en un punto de encuentro para la cultura y el conocimiento global.

El marco de la premiación incluye una agenda cultural extendida que moviliza a la comunidad local y a visitantes de diferentes partes del mundo, teniendo como punto central la gala encabezada por los Reyes de España y sus hijas.

El mensaje de la Fundación ante la suplantación de identidad El comunicado oficial de la FPA aclaró los puntos centrales sobre el accionar de la institución y el de la propia Corona para evitar engaños: Inexistencia de programas monetarios : la Fundación remarcó que no gestiona subsidios, sorteos, ni ayudas económicas destinadas a particulares, desmintiendo cualquier oferta de esa índole.

: la Fundación remarcó que no gestiona subsidios, sorteos, ni ayudas económicas destinadas a particulares, desmintiendo cualquier oferta de esa índole. Uso indebido de la figura real : se puntualizó que la Princesa de Asturias no solicita ni administra fondos ni aportes económicos bajo ninguna circunstancia a través de la entidad.

: se puntualizó que la Princesa de Asturias no solicita ni administra fondos ni aportes económicos bajo ninguna circunstancia a través de la entidad. Canales oficiales y denuncias: la organización aclaró que solo la información difundida por sus vías formales y por la Casa de Su Majestad el Rey posee validez, recomendando acudir a las autoridades policiales ante cualquier interacción sospechosa. La agenda prevé su inicio formal hacia finales de octubre con el tradicional concierto institucional, para dar paso al día siguiente al acto central de entrega de distinciones en el emblemático Teatro Campoamor. El comunicado oficial de la Fundación Princesa de Astuarias. Sobre los Premios Princesa de Asturias 2026 La nómina de distinguidos para la edición 2026 reúne a figuras de amplio recorrido internacional en múltiples campos del saber y la creación. Entre los premiados figuran la cantautora Patti Smith en el área de Artes, el deportista argentino Lionel Messi y la productora de animación Studio Ghibli en el rubro de Comunicación y Humanidades. Lionel Messi será galardonado en esta edición. FPA En el ámbito científico y de cooperación, se destacan a los investigadores David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, junto a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. La nómina se completa con el historiador Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales, Christian Koch en Concordia y el autor británico Julian Barnes en la categoría de Letras.

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