Murió la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral de su hermano Harald

La hermana mayor del rey Harald V falleció este viernes, tras varios meses con problemas de salud. Había asistido al funeral de su hermano el pasado 9 de septiembre en Oslo.

La familia real de Noruega atraviesa un nuevo duelo: la princesa Astrid de Noruega murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años , apenas dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V.

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La Casa Real noruega comunicó el fallecimiento de Astrid, que se produjo pocos días después de la muerte del monarca, quien había estado al frente de la Corona durante más de tres décadas.

Hermana mayor de Harald, Astrid dedicó buena parte de su vida a representar a la Corona y acompañar a la familia real en algunos de sus principales acontecimientos. Tras la muerte de su madre, la princesa heredera Marta, en 1954, asumió durante años el papel de primera dama de Noruega junto a su padre, el rey Olav V.

Durante ese período, desempeñó sus funciones con discreción y compromiso, hasta convertirse en una figura querida dentro y fuera del Palacio.

La última aparición pública de Astrid estuvo vinculada precisamente con la despedida de su hermano. El 9 de septiembre participó en el funeral de Harald en Oslo, una ceremonia que reunió a integrantes de la familia real noruega y representantes de distintas casas reales europeas.

A pesar de su delicado estado de salud, la princesa estuvo presente en la ceremonia. Durante los últimos meses había atravesado varios problemas médicos y permaneció hospitalizada durante un largo período debido a complicaciones de salud. Aun así, mantuvo su vínculo con la institución y con distintas causas sociales.

La última aparición pública Astrid fue en la despedida de su hermano, el pasado 9 de septiembre.

La muerte de Astrid se produce mientras la Corona noruega atraviesa una transición. Tras el fallecimiento de Harald, la institución inició una nueva etapa con la llegada al trono de su sobrino, Haakon VIII.

En apenas unos días, la familia real debió afrontar dos pérdidas de enorme importancia. Con la muerte de Astrid, se despide además una generación de la Casa Real que estuvo durante décadas vinculada con la historia reciente de Noruega.