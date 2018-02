Baradel amenazante: afirmó que "va a haber conflicto" si Vidal insiste con el 15% sin cláusula gatillo

Previo a la primera reunión de la mesa paritaria docente 2018 convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal para mañana a las 17 en la sede del Ministerio de Economía en La Plata, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, vaticinó un conflicto si el gobierno provincial "insiste con el 15% sin cláusula gatillo" de ajuste por inflación.



"Si el gobierno (de María Eugenia Vidal) insiste con el 15% sin cláusula gatillo, va a haber conflicto. Pero si actúa con racionalidad, no debería haber conflicto", señaló a la radio FM Blue.



"El conflicto va a estar más enfocado en lo nacional, por el tema de la negación de la paritaria", apuntó el sindicalista de los docentes bonaerenses. Asimismo, adelantó que la postura de los sindicatos del sector para encarar las negociaciones con el gobierno de Vidal se centra en "el tema de la cláusula gatillo, con una pauta inflacionaria mucho más real que la que plantea el gobierno, y la incorporación de sumas que están por fuera del salario base".



Si bien el gobierno bonaerense no adelantó ningún porcentaje, los sindicatos ya advirtieron que no aceptarán un eventual aumento de sueldo del orden del 15 por ciento, como trascendió.



"Vamos a escuchar y decirles que no queremos perder por inflación, que queremos que se incorporen sumas que están por fuera del básico y así ganarle algunos puntos a la inflación", señaló Baradel en otra entrevista con radio FM Delta.



"Buenos Aires no debería tener problemas, porque tiene mucho dinero. A menos que haya una decisión política de bajarles el salario a los trabajadores y (en ese caso) Vidal deberá explicar que actúa igual que Mauricio Macri", sostuvo.



Subrayó que el Suteba no aceptará "la cláusula de revisión" porque "Vidal ya la incumplió". Y agregó: "La firmamos en 2016 y no la cumplieron. Queremos algo que sea automático".



Destacó que los gremios docentes bonaerenses están "desde el mes de diciembre esperando que nos convoque Vidal" y criticó a la administración bonaerense, a la que acusó de "operar" para conseguir "que los grandes medios digan que van a ofrecer una pauta del 15 por ciento sin cláusula gatillo, en cuotas".



El titular de la Suteba dijo que no se aceptará esa hipotética oferta porque sería aceptar un salario a la baja. "Quizás nos sorprenda el gobierno provincial y todas las percepciones que tenemos sean equivocadas y podamos entablar una buena negociación paritaria", comentó.



Por otra parte, Baradel reafirmó su apoyo a la marcha que el próximo 21 encabezará el sindicato de camioneros, con apoyo de un sector de la CGT.



Señaló además que el Suteba participará mañana de la movilización que anunció ATE, en el marco del paro que realizará el gremio de tratabajadores estatales.