Las repercusiones del arco político tras el primer puesto de Flávio Bolsonaro en Brasil.

Dirigentes de distintos sectores reaccionaron al resultado de las elecciones brasileñas, que dejó al candidato del Partido Liberal y Lula frente a frente para el balotaje del 25 de octubre.

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil generó rápidas repercusiones en la política argentina . La victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta , donde terminó por encima de Lula aunque sin alcanzar el porcentaje necesario para consagrarse presidente, provocó mensajes de respaldo al candidato del Partido Liberal y también muestras de apoyo al actual mandatario brasileño.

Desde distintos sectores vinculados al oficialismo argentino celebraron el desempeño de Flávio y lo interpretaron como una señal de cambio político en la región. En paralelo, dirigentes de la oposición expresaron su respaldo a Lula da Silva , que buscará revertir el resultado en la segunda vuelta del 25 de octubre.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , felicitó a Flávio Bolsonaro y vinculó su resultado con una posibilidad de profundizar los vínculos entre ambos países. “ Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica ”, publicó Bullrich en su cuenta de X. Y agregó: “ Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo ”.

La funcionaria sostuvo además que es momento de “ dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países ”, antes de felicitar al candidato brasileño por su desempeño electoral.

También se expresó Daniel Scioli , actual secretario de Turismo y Ambiente, quien felicitó al candidato del Partido Liberal por haber terminado primero en la primera vuelta. “ Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática ”, escribió Scioli.

Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica. Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre…

Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. pic.twitter.com/qKqHlfj3xI — Daniel Scioli (@danielscioli) October 5, 2026

Por su parte, el vocero Adrián Ravier también reaccionó al resultado y planteó una lectura regional de las elecciones brasileñas. “Soplan vientos de cambio en el continente”, escribió en sus redes sociales, junto a un mapa comparativo de Sudamérica que muestra el escenario político regional antes y después de la llegada de Milei a la Presidencia argentina.

Ravier condicionó su interpretación a lo que ocurra en la segunda vuelta y planteó el escenario de una eventual victoria de Flávio como una nueva señal de avance de gobiernos y fuerzas de derecha en América Latina.

LATAM PRE MILEI //// LATAM POST MILEI

(Si se confirma en el ballotage la elección de Bolsonaro!)



Soplan vientos de cambio en el continente. pic.twitter.com/uDxtFOasz5 — Adrian Ravier (@AdrianRavier) October 5, 2026

Massa respaldó a Lula

En la otra vereda, Sergio Massa manifestó públicamente su respaldo a Lula durante la jornada electoral. El dirigente del Frente Renovador compartió en X imágenes junto al presidente brasileño y acompañó la publicación con las banderas de Argentina y Brasil y un corazón rojo.

El apoyo de Massa se inscribe en el vínculo que mantiene con Lula desde sus años como funcionario. En 2023, cuando era ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, ambos mantuvieron encuentros en el marco de reuniones del Mercosur y analizaron alternativas de financiamiento para obras vinculadas con el Gasoducto Néstor Kirchner.

Milei felicitó a Flávio y habló de una futura alianza

El presidente Javier Milei también se pronunció sobre el resultado y felicitó a Flávio Bolsonaro, a quien calificó como su “querido amigo”.

“Felicitaciones querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió el Presidente, quien además planteó que espera trabajar junto al candidato brasileño para que Argentina y Brasil continúen como “grandes socios comerciales, culturales y políticos”. Milei cerró su mensaje con su tradicional consigna: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”.

El resultado brasileño abre ahora una nueva etapa de campaña de cara al 25 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro y Lula se enfrentarán en el balotaje. Ninguno de los dos alcanzó el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, por lo que la definición de la Presidencia quedó postergada.