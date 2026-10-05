La Libertad Avanza acelera por Presupuesto y PASO: arrancan las bilaterales con los gobernadores

Tras la gira grupal por París, los mandatarios ahora desfilarán de a uno ante Diego Santilli para cerrar acuerdos con LLA en el Congreso y en sus provincias.

Entre el pescado que se ofreció en la cena del miércoles en la embajada argentina en París y la creme brulee que comieron de postre, Diego Santilli y los 13 gobernadores acordaron iniciar esta semana una ronda de encuentros bilaterales en Casa Rosada para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2027 y la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ) que impulsa La Libertad Avanza en el Congreso.

El jueves, en un salón de la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Château de la Muette en París, Javier Milei en persona se encargó de reforzar la affectio societatis de La Libertad Avanza con los mandatarios provinciales de cara al año electoral: "Los que estamos acá tenemos la responsabilidad de conformar un frente para evitar el regreso del populismo y sostener el rumbo económico".

El mensaje del Presidente fue claro y buscó ratificar la propuesta que Santilli, acompañado por Luis Caputo y Pablo Quirno, le había formulado a los gobernadores la noche anterior en la cena de la embajada. Cerrar acuerdos electorales de no interferencia en las provincias para no obstaculizar sus reelecciones a cambio de apoyo para aprobar el Presupuesto y suspender las PASO.

Un detalle no menor hace persistir sin embargo las dudas entre los caciques provinciales. Ni Milei ni Santilli tiene la palabra final sobre los cierres electorales en las provincias. Todo depende, una vez más, de "el jefe", Karina Milei . Por eso, en privado, los mandatarios admiten que aún falta para confirmar la posibilidad de llegar a acuerdos con La Libertad Avanza en sus distritos a pesar de que las negociaciones ya están abiertas.

La necesidad política es mutua. A Javier Milei le urge llegar a las presidenciales de octubre sin una seguidilla de derrotas previas de su partido en el calendario adelantado de elecciones provinciales que dispondrán los gobernadores en sus territorios . A su vez, los mandatarios están más enfocados en retener sus distritos que en someterse a la elección nacional y esperan que LLA los apoye a nivel local sin candidatos propios para poder garantizar sus propias reelecciones.

El mapa de acuerdos sigue siendo difuso. Jorge Macri, quien fue parte de la comitiva junto al Presidente en Paris, le sacó un nuevo cuerpo de ventaja a su primo Mauricio Macri. En el PRO no está claro quien es el interlocutor para el cierre de un frente en la Ciudad de Buenos Aires: Jorge o Mauricio. El jefe de gobierno porteño le abrió la puerta a una alianza con LLA mientras su primo impulsa a Fernando de Andreis como plan B en medio de una interna familiar, y politica, por el control del principal bastión electoral del PRO.

"Mauricio conserva intacto su poder de daño. Sino pregúntenle a Horacio (Rodríguez Larreta) y a Patricia (Bullrich)", avisa un colaborador cercano del jefe del PRO. La agonía de la mesa que integran Santilli, Martin y "Lule" Menem junto a Cristian Ritondo y De Andreis no es un buen síntoma para el ex presidente quien observa como Milei le come cada dia nuevos jugadores de su staff y afianza el vínculo con su primo Jorge.

Nadie en el microcosmos del PRO, incluyendo a los gobernadores y al jefe de gobierno porteño, avaló por ejemplo la pseudo candidatura presidencial de Hernán Lacunza. Ni siquiera Ritondo, jefe de los diputados nacionales del macrismo, a quien le genera ruidos esa aventura a la hora de visitar la Rosada y negociar tender puentes en el Congreso. Un problema doble para Macri quien pareciera tampoco tener poder de fuego interno en el PRO para hacer que el ex Ministro de Economía de Cambiemos vuelva a boxes para no interferir un acuerdo con Milei.

Acuerdo con Diego Santilli

Más despejado asoma el panorama en provincias como Entre Ríos donde Rogelio Frigerio ya ensayó con éxito una alianza legislativa con LLA en 2025 y se impuso frente al peronismo. Este mandatario con origen PRO es uno de los articuladores del acuerdo entre la Casa Rosada y la liga dialoguista de mandatarios provinciales con el objetivo de cerrar ese frente electoral que el Presidente le propuso a los gobernadores en París. Ignacio Torres de Chubut también necesita un acuerdo para no dividir su electorado frente al peronismo. El mandatario patagónico viene de anunciar una mega inversión de 1200 millones dólares de Pan American Energy (PAE) junto a Santilli y Caputo desde Francia. Y sería parte de este bloque político que el jefe de gabinete intentará anunciar antes de fin de año.

Sin embargo, en algunas provincias el panorama de acuerdos no está tan despejado. Claudio Poggi de San Luis fue uno de los gobernadores que no viajó a Francia. En esa provincia, el libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, sostiene sus aspiraciones de ser candidato a gobernador. La urgencia acuerdista de la Casa Rosada choca en varias provincias con las ambiciones de sus referentes territoriales de acceder al poder con la bandera de Milei. Un conflicto que dejará heridos y fracturas expuestas en las filas libertarias.

Lo mismo ocurre en Jujuy. El radical Carlos Sadir también fue parte de la comitiva parisina. Pero desconfía del verdadero poder de disuasión de la Casa Rosada sobre referentes libertarios como Manuel Quintar, quien se hizo célebre por estacionar una Cyber Tesla Truck en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, o el jefe de bloque de LLA en el Senado, Ezequiel Atauche, quienes se promocionan como candidatos a gobernador de Milei para 2027.

Se demora el Presupuesto

Mendoza es tral vez el caso más paradigmático. La Casa Rosada aprovecha las dificultades de Alfredo Cornejo para ordenar su propia sucesión y agita la candidatura de Luis Petri, ex Ministro de Defensa, para gobernador. Por ahora nadie desactiva la campaña libertaria en la provincia trasandina, un escenario que hace relamer al peronismo ante la posibilidad de que se atomice el mapa de candidaturas entre el oficialismo mendocino y los libertarios.

En ese contexto, esta semana comenzarán a cerrarse los votos para el Presupuesto y la suspensión de las PASO. El inicio del tratamiento de la ley de leyes se pospuso en Diputados para la semana próxima con el objetivo de abrirle a Santilli una nueva ventana de tiempo para cerrar acuerdos con los gobernadores. Este martes, sería el turno de Hugo Passalacqua, el gobernador de Misiones que viene de formar un bloque propio junto al salteño Gustavo Sáenz.

Los gobernadores están en ebullición frente a un gobierno nacional que, hasta ahora, se caracterizó por no respetar los acuerdos. El recorte de las partidas a la dispacapacidad y a las universidades en Presupuesto, mientras se negociaba un dictamen en común con los aliados, fue el último caso testigo de ese vinculo tóxico. Acuerdos que ni siquiera se mantiene entre los propios integrantes de la mesa politica que se reúne cada martes en Casa Rosada. El sistema político encara así el ultimo trimestre antes de la llegada del año electoral. Con la incertidumbre latente de sobre si se confirgurará un escenario polarizado entre LLA y el peronismo, una elección de tercios o, el peor de los escenarios: una implosión del mapa de acuerdos internos entre los distintos actores que configure una elección de cuartos similar a lo que ocurrió en 2003. Las negociaciones están abiertas.