Metrodelegados amenazan con medidas de fuerza por descuentos en los salarios + Agregar ámbito en









El gremio denunció reiteradas irregularidades en las liquidaciones de haberes y cuestionó descuentos que atribuye a Emova. El gremio advirtió que podría adoptar medidas de fuerza si los salarios de este lunes vuelven a incluir descuentos que considera indebidos.

Metrodelegados anunciaron posibles medidas de fuerza.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) se declaró este lunes en estado de alerta ante lo que denunció como reiteradas “malas liquidaciones de haberes” y descuentos indebidos que afectarían a trabajadores del subte desde hace varios meses. El sindicato advirtió que, si la situación vuelve a repetirse con el pago de salarios previsto para este lunes, podrían adoptarse medidas de fuerza.

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A través de un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Néstor Segovia, y la secretaria de Organización, Virginia Bouvet, los Metrodelegados responsabilizaron a la empresa Emova por la situación y cuestionaron el mecanismo utilizado para aplicar descuentos sobre los haberes. Según plantearon, se trata de una práctica que genera malestar entre los trabajadores y que podría derivar en un nuevo conflicto laboral.

“De repetirse esta actitud en el pago de salarios del día de hoy, Emova estaría rompiendo una vez más la paz social”, sostuvo el sindicato en el comunicado difundido este lunes.

En ese marco, la organización gremial advirtió que cualquier medida que pudiera adoptarse como consecuencia de la situación será responsabilidad de la empresa. “Será la única responsable de las medidas de autodefensa que resulten de este accionar arbitrario”, señalaron.

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