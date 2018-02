Para el Gobierno la marcha de Moyano "tiene intencionalidad política, no la defensa de los trabajadores"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que "no hay argumentos que puedan sostener" la movilización convocada para hoy por el gremio de camioneros, y ratificó que "el gobierno tiene voluntad de diálogo".



En declaraciones a radio Mitre, el funcionario nacional consideró que "no hay argumentos que puedan sostener la movilización", al señalar que "el empleo creció sostenidamente y el salario ha estado por encima de la inflación de 2017".



Para Triaca, la protesta "tiene una intencionalidad política más que la defensa de los derechos de los trabajadores".



De esta manera, el titular de la cartera de Trabajo se refirió a la movilización convocada para las 15 en avenida Belgrano y 9 de Julio, y que tiene como ejes principales el rechazo a la reforma previsional y a los despidos.



Además, Triaca advirtió que "no hay ningún dirigente que tenga coronita", al aludir a las denuncias judiciales que pesan sobre el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, y rechazó el hecho de que haya "dirigentes que quieren sostenerse en beneficio de intereses personales".



Sobre la participación de partidos políticos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos en la protesta, Triaca manifestó que "se juntan en contra del gobierno y no está clara la consigna" y remarcó que "algunos manifestaron que el gobierno se termine antes de tiempo".



Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia durante la manifestación, Triaca expresó: "Bregamos porque eso no pase y esperamos que (la protesta) sea madura, en paz y que hayamos aprendido de lo que pasó en diciembre", al referirse a los incidentes ocurridos frente al Congreso cuando se debatía la reforma previsional.



"Queremos dejar atrás esa Argentina violenta, en la que imponga condiciones un grupo minoritario al resto", concluyó.



En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que "la sociedad no quiere marchas ni paros" y sostuvo que el gobierno nacional no "persigue" al líder de los Camioneros, Hugo Moyano, principal convocante de la protesta de esta tarde.



"Si hoy Moyano moviliza mucha gente, mañana no pasa nada. La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Quiere seguir trabajando, progresar, (ver) cómo mejora su situación y necesita que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina", dijo Frigerio en declaraciones a radio La Red.



Para el ministro, la movilización de esta tarde convocada por Camioneros "tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical", en referencia a las causas que enfrenta el líder camionero en la Justicia.



"Nosotros no perseguimos a Moyano. El Gobierno no persigue a nadie y éste es el cambio cultural del país que nos diferencia del gobierno anterior", sostuvo.



"Nosotros fuimos claros. Es una marcha que tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical que cree que no debe ser tratado igual en la justicia", remarcó el ministro.



En ese marco, el titular de la cartera política dijo que "no podes escudarte detrás de una marcha para no ir a la justicia" y agregó: "En esta Argentina del cambio todos somos iguales y debemos explicar el origen de los fondos".



"No somos nosotros los que marcamos los ritmos. Hemos tenido un vínculo de trabajo con Moyano desde la Ciudad, hemos hablado muchísimas veces, pero nosotros no hemos cambiado y, si se quiere, el que cambió fue él", dijo al explicar la relación anterior del oficialismo con el dirigente camionero.



En esa línea, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich señaló que "se quiere imponer una expresión de fuerza que es inconsistente con lo que vive el país".



"Hay una marcha y un trastorno para mucha gente. Por otro lado, la imagen que generamos al exterior. Si te preguntan por qué es la marcha, todos dirán cosas diferentes y lo más grave es que la expresión de fuerza que se quiere imponer es inconsistente con lo que vive el país, un país que crece, genera trabajo, empieza las obras y las termina", esgrimió.



En diálogo con radio La Red, el funcionario macrista precisó que "pradójicamente" uno de los sectores que más beneficios le está reportando el crecimiento de la actividad económica es el de transporte de carga, donde la mayor parte recae en el rubro camionero.



"Esta es una Argentina en la que, aún con los disensos, la construimos entre todos juntos. No la del patoterismo, la prepotencia, que en la que en 2015 mayoritariamente los argentinos dijeron que ya no la quieren más", concluyó.