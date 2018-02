Moyano: "No tengo miedo a ir preso"

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano utilizó el escenario montado en 9 de Julio para hablar sobre su situación procesal. Explicó que la marcha no fue convocada para defenderlo y que no tiene causas por corrupción. Al tiempo que sentenció que no tiene "miedo de ir preso" ni de que lo "maten", porque -según dijo- está "dispuesto a dar la vida por los trabajadores".



"No estoy implicado en ningún tema de corrupción y si los tuviera tengo las suficientes pelotas para defenderme solo", lanzó durante tu discurso que duró casi 20 minutos en donde buscó refutar las versiones que indican que el acto opositor se correspondió con el avance de las causas judiciales en su contra.







"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial, al cerrar el multitudinario acto que según los organizadores reunió a 400 mil trabajadores.



En el escenario en 9 de Julio y Belgrano, Moyano enfatizó: "Así que por más que hagan y digan lo que digan, aquí estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera".



Moyano tiene varios frentes judiciales abiertos. Enfrenta tres denuncias en las que se lo acusa de delitos como lavado de dinero, supuesto desvío de fondos en la obra social del sindicato de Camioneros, y otra por presunta asociación ilícita por fraude al club Independiente.