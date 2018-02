Desde Cambiemos ponen en duda que el Congreso sancione una ley de aborto

A menos de una semana que arranquen las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Mauricio Macri reunió ayer a sus principales espadas legislativas para discutir la "agenda parlamentaria" con la que avanzarán a partir del 1 de marzo. Según trascendidos, el mandatario habría dado luz verde para habilitar el debate del aborto legal. Sin embargo, desde el oficialismo ponen en duda que ese proyecto sea finalmente sancionado.



El aborto es un tema muy sensible en la sociedad. Desde hace años existen movimientos que exigen la sanción de una ley, mientras que otros grupos se oponen de forma acérrima. Hasta ahora el debate no había encontrado un avance sólido en el Congreso, pero la semana pasada un grupo de diputadas de la oposición pidió que se discuta en una sesión especial el próximo 8 de marzo.



El lunes último organizaciones feministas, sociales y políticas reclamaron frente al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley que garantice el derecho al aborto.



Versiones periodísticas aseguran que en la reunión que se llevó a cabo ayer en Olivos, Macri "habilitó" la discusión del aborto. En ese encuentro estaban por el lado del Ejecutivo el jefe de Gabinete, Marcos Peña; sus vices Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez. En tanto que entre los referentes parlamentarios del oficialismo participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot; el jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, y su par en el Senado, Luis Naidenof, además del jefe del bloque radical, el senador Ángel Rozas.



Fuentes legislativas consultadas por ámbito.com relativizaron el aval de Macri a la ley del aborto. Y recordaron que "todos los voceros del Gobierno que salieron a hablar sobre el tema se manifestaron en contra".



Antes estas versiones, el presidente del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni, aseguró que esa fuerza política no "instala" ni "promueve" el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso, aunque reconoció que el tema forma parte de la "agenda pública" y que cada legislador de su partido actuará según sus convicciones. Además, afirmó que eso "no guarda relación con lo que se habló ayer en la Casa Rosada".



Durante el primer encuentro de coordinación de la agenda parlamentaria de este año "se planteó que el tema empezó a escalar en la agenda pública, con las distintas manifestaciones como la que se hizo frente al Congreso con los pañuelos" y que "hay distintas iniciativas legislativas presentadas", precisó el legislador en declaraciones a radio Millenium.



El senador remarcó que es un tema donde "cada legislador debe votar de acuerdo a sus convicciones morales, religiosas y personales", más allá de las posiciones partidarias.

Schiavoni puntualizó que durante el encuentro de ayer no se tomó "una decisión" pero sí se acordó que "si el tema se trataba (en el Congreso) había que debatirlo y preservar para cada uno la decisión que correspondiera a sus convicciones".





También los diputados oficialistas Eduardo Cáceres y Luis Petri se manifestaron en contra de la despenalización del aborto y sostuvieron que no creen que haya número necesario para que el proyecto avance.