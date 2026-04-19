Lionel Messi apareció en el momento justo y selló la victoria del Inter de Miami

Con un doblete del astro argentino, Inter Miami venció 3-2 a Colorado y se afirmó arriba en la Conferencia Este de la MLS.

Lionel Messi volvió a ser determinante y guió al Inter Miami a un triunfo clave como visitante por 3-2 ante Colorado Rapids, en un partido vibrante por la MLS.

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El equipo de Florida arrancó mejor y se puso en ventaja gracias a un penal convertido por el capitán argentino a los 18 minutos. Sobre el cierre del primer tiempo, amplió la diferencia con un gol de Germán Berterame, que parecía encaminar la historia.

En el arranque del complemento, el encuentro dio un giro inesperado: Colorado Rapids reaccionó y en apenas unos minutos logró igualar el marcador con goles de Rafael Navarro y Darren Yapi.

El partido se volvió abierto, de ida y vuelta, con un ritmo alto y situaciones para ambos lados.

Cuando el empate parecía sellado, volvió a aparecer Messi. A los 79 minutos, el rosarino armó una jugada individual y definió con precisión para marcar el 3-2 definitivo.

Fue un gol clave que le dio los tres puntos a Inter Miami y confirmó, una vez más, su peso en los momentos decisivos.

Un triunfo clave en la MLS

La victoria le permitió a Inter Miami mantenerse en los primeros puestos de la Conferencia Este y cortar una racha de empates, en el debut de Guillermo Hoyos como entrenador tras la salida de Javier Mascherano.

Además, el partido se jugó ante más de 75 mil espectadores, una de las mayores asistencias en la historia de la MLS, reflejo del impacto global de Messi.

Con este doblete, el capitán argentino volvió a ser la gran figura y ratificó que, incluso en un contexto adverso, sigue siendo el jugador que cambia los partidos.