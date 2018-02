Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan lanzan una colecta para contratar una empresa privada

Luego de que se suspendiera la semana pasada la licitación para la búsqueda privada del submarino ARA San Juan, del que nada se sabe desde el pasado 15 de noviembre, los familiares de los 44 tripulantes lanzaron una colecta para contratar buques y continuar con la búsqueda de la nave que desapareció hace más de tres meses en el Atlántico.



La colecta fue lanzada a través de las redes sociales por los propios familiares de los submarinistas, quienes permanecen en la Base Naval de Mar del Plata.







"Buscamos la verdad y vos podes acompañarnos. Estamos recaudando fondos para contratar buques con tecnología de punta", explicaron en el afiche que se viralizó por las redes y en el que colocaron los números de una cuenta del banco de la Provincia de Buenos Aires para recibir depósitos.



Según publicó Clarín, el tío del submarinista Celso Vallejos, Claudio Sandoval, contó que "la idea se venía hablando entre los familiares y cuando el Gobierno anunció la recompensa y frenó el llamado a una licitación para que empresas extranjeras vinieran a buscarlos, se le dio curso".



Cabe recordar que la licitación para la búsqueda privada del submarino "ARA San Juan" fue suspendida para priorizar la entrega de una recompensa. Si bien la apertura oficial de la licitación no se concretó, el Ministerio de Defensa había empezado a recibir propuestas de empresas privadas para continuar con la búsqueda del submarino.



En tanto, según dijo unos de los familiares de los tripulantes del submarino desparecido, el objetivo es contratar a una empresa estadounidense para que continúe con la búsqueda. Para eso, deben reunir al menos 250 mil dólares. Aunque la recaudación de fondos no concluiría allí; ya que luego se deberán pagar los costos operativos una vez que se inicie la búsqueda.



Además, detalló que ya se recibieron algunos depósitos en las cuentas y anunció que, para incentivar la ayuda, los familiares realizarán eventos y reuniones. "Porque queremos seguir buscando, porque no vamos a parar, con un pequeño donativo damos un paso enorme", destacaron los familiares en un texto.