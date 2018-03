Gobierno no descarta vetar la ley de aborto

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no descartó la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri vete una ley de aborto legal en caso de que el Congreso lo apruebe, mientras el oficialismo anunció que presentará un proyecto de consulta popular para que la ciudadanía se exprese.



"No nos vamos a anticipar. Lo que hemos planteado es que la Argentina está madura para dar el debate. Vamos a dejar que trabaje el Congreso", dijo Peña consultado sobre la posibilidad de un veto presidencial.



Ante la Asamblea Legislativa, Macri reiteró que su postura ante el aborto es a favor de la vida, pero también se mostró "a favor de los debates maduros". "Vemos con agrado que el Congreso lo tenga en su agenda este año", dijo al referirse al proyecto para la legalización del aborto durante su mensaje de inauguración del 136 período de sesiones ordinarias del Parlamento.



"Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas", pidió el mandatario.



Mientras Macri se pronunciaba sobre este tema, le gritaron que apruebe la consulta popular, tal como propuso el bloque de diputados nacionales Unidad Justicialista, referenciado en el gobierno de la provincia de San Luis.



El debate por el aborto desembarcó con fuerza la semana pasada en el Parlamento, después de muchos años de resistencia, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les indicara a los jefes parlamentarios de Cambiemos que el Gobierno "no va a obstaculizar" la discusión del tema.



Macri planteó hoy el tema ante la Asamblea Legislativa al considerar que "hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto".



Varios diputados y diputadas de todos los bloques llevaban puesto el pañuelo verde que identifica la campaña que lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto tiene la firma de diputados de todos los bloques -desde Cambiemos hasta el Frente para la Victoria- y será presentado el próximo 6 de marzo en el Congreso.



En tanto, hoy el jefe del interbloque Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, anunció que la semana próxima presentará un proyecto para convocar a una consulta popular para que sea la sociedad la que defina si está de acuerdo o no con la despenalización del aborto.