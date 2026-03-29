China inauguró la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo

La obra marcó un récord global con 905 metros de extensión. Un precedente en movilidad para ciudades con pendientes, al reducir tiempos y mejorar la conexión.

Nodo de conexión urbana donde la infraestructura se articula con calles, pasarelas y accesos peatonales en distintos niveles

China volvió a batir un récord en materia de arquitectura e ingeniería aplicada a la movilidad y hábitat urbano. En el condado de Wushan, dentro del municipio de Chongqing, se inauguró la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo : un sistema de 905 metros de extensión que salva un desnivel de 242 metros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El municipio de Chongqing, en el suroeste de China y a unos 1.500 kilómetros de Beijing (la capital) , es una de las mayores áreas urbanas del país asiático.

La obra, pensada para mejorar la conexión entre zonas separadas por pendientes extremas, demandó una inversión cercana a los u$s100 millones y se desarrolló en un plazo aproximado de dos años, desde su planificación hasta su puesta en funcionamiento.

En un escenario donde las ciudades enfrentan límites físicos cada vez más evidentes, una nueva infraestructura acaba de redefinir cómo se resuelven los desplazamientos en territorios complejos. Se trata de la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo, un sistema que alcanza los 905 metros de longitud y salva un desnivel de 242 metros, equivalente a un edificio de más de 80 pisos.

La obra fue desarrollada por China Railway Eryuan Engineering Group con un objetivo concreto: conectar un barrio aislado por la topografía y reducir drásticamente los tiempos de traslado.

La obra ya se encuentra operativa y no responde a un concepto aislado. Forma parte de un sistema integrado que articula distintos niveles urbanos a través de una combinación de escaleras mecánicas, ascensores y pasarelas, con el objetivo de resolver un problema concreto: la conexión entre zonas separadas por pendientes extremas.

El desarrollo se inauguró recientemente, en el marco de celebraciones locales que marcaron su puesta en funcionamiento definitiva. Desde entonces, el impacto en la dinámica cotidiana comenzó a evidenciarse de forma inmediata, sobre todo en barrios donde la geografía imponía trayectos largos y exigentes.

Un sistema que reemplaza una hora de caminata

Antes de su construcción, trasladarse entre determinados puntos implicaba recorridos de hasta una hora por caminos empinados, escaleras improvisadas y senderos irregulares. Hoy, ese mismo trayecto se completa en menos de 20 minutos.

Escalera Mecánica China, Wushan Vista aérea del corredor vertical que integra barrios separados por la pendiente y reduce tiempos de traslado en zonas de difícil acceso

El cambio no es menor. La reducción del tiempo de viaje se traduce en mejoras directas en la calidad de vida, al facilitar el acceso a servicios básicos, centros educativos, hospitales y áreas comerciales. También impacta en la productividad diaria, al reducir el desgaste físico asociado a la movilidad.

El sistema no se limita a una única estructura lineal. Está compuesto por un entramado que incluye:

21 escaleras mecánicas.

8 ascensores.

4 pasarelas móviles.

Conexiones peatonales integradas.

Este diseño permite adaptarse a una topografía irregular, con tramos que superan pendientes del 60%, algo inviable para soluciones tradicionales sin intervenciones de gran escala.

Ingeniería pensada para la montaña

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su lógica de implantación. En lugar de modificar el terreno de manera agresiva, la infraestructura se adapta a él. Sigue los contornos naturales de la ladera y se integra al tejido urbano existente.

Esta decisión técnica evita demoliciones masivas y reduce el impacto ambiental. También permite mantener la estructura original de los barrios, algo clave en zonas densamente habitadas.

Escalera Mecánica China, Wushan Sistema de escaleras mecánicas al aire libre que recorre la ladera urbana y conecta distintos niveles de la ciudad en un trazado continuo de más de 900 metros

El sistema se desarrolló bajo un esquema modular, lo que facilita su construcción en etapas y su mantenimiento posterior. Cada segmento funciona de manera coordinada con el resto, generando una red continua de circulación vertical.

La obra debió superar desafíos significativos: limitaciones para el uso de maquinaria pesada, coexistencia con infraestructuras preexistentes y condiciones climáticas exigentes. A eso se suma la necesidad de garantizar seguridad en un entorno con alta pendiente y tránsito constante de personas.

Urbanismo vertical: una tendencia en expansión

Este tipo de soluciones responde a un concepto cada vez más presente en grandes ciudades: el urbanismo vertical. En lugar de expandirse horizontalmente, los desarrollos buscan conectar niveles en territorios donde la geografía impone restricciones.

Escalera Mecánica China, Wushan Imagen panorámica del trazado completo, con el sistema extendiéndose desde la base urbana hasta sectores elevados cercanos al río Yangtsé

La lógica es clara. En zonas montañosas o con fuertes desniveles, los sistemas tradicionales de transporte pierden eficiencia. Las escaleras mecánicas, combinadas con ascensores, ofrecen una alternativa más directa, con menor impacto y mayor integración.

El caso marca un precedente por su escala. Con casi un kilómetro de recorrido, se convierte en referencia global dentro de este tipo de infraestructura, superando ampliamente otros sistemas similares en extensión.

Impacto en el valor urbano

Más allá de la movilidad, el efecto sobre el entorno urbano comienza a ser visible. La mejora en accesibilidad suele generar un aumento en la demanda residencial y comercial, especialmente en zonas que antes quedaban relegadas.

El fenómeno no es nuevo, pero en este caso adquiere una dimensión particular. Al conectar sectores aislados, la infraestructura modifica la lógica de crecimiento de la ciudad y crea nuevas áreas de interés.

La proximidad a accesos eficientes se convierte en un factor determinante para el valor del suelo. Esto abre la puerta a procesos de densificación y desarrollo que, sin esta intervención, resultarían inviables.

Uso cotidiano y primeras pruebas

Durante la fase inicial, el sistema operó bajo un esquema de prueba con una tarifa de 3 yuanes, mientras las autoridades evaluaban su funcionamiento y capacidad. Este período permitió ajustar variables operativas y medir el flujo de usuarios.

Los primeros registros muestran un uso intensivo, tanto por residentes como por visitantes. La combinación de utilidad práctica y atractivo visual genera un doble efecto: solución de transporte y punto de interés.

Escalera Mecánica China, Wushan Interior de uno de los tramos cubiertos del sistema, diseñado para garantizar circulación segura en condiciones climáticas variables

En paralelo, la infraestructura mejora la seguridad en los desplazamientos. Los recorridos informales y de alto riesgo quedan reemplazados por un sistema controlado, iluminado y diseñado para un tránsito constante.

Un nuevo atractivo urbano

Aunque su función principal es resolver un problema de movilidad, el sistema también empieza a posicionarse como un atractivo en sí mismo. El recorrido ofrece vistas panorámicas del entorno montañoso y de áreas cercanas al río Yangtsé y la región de las Tres Gargantas, lo que suma un componente turístico a su uso cotidiano.

Foto 2 Además de brindar una opción importante para conectar la ciudad, la escalera mecánica record se convirtió en un atractivo turístico

Este tipo de infraestructura tiende a generar una doble dinámica: por un lado, mejora la circulación interna; por otro, atrae visitantes y actividad económica asociada.

En las primeras semanas de operación, el flujo sostenido de usuarios y la reducción efectiva de los tiempos de traslado confirmaron el cambio en la conectividad de la zona, con miles de personas utilizándolo a diario como principal vía de acceso entre distintos niveles de la ciudad.