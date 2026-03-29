Semana Santa 2026: la joya que seguramente no conocías de Buenos Aires y es ideal para descansar el finde largo

Un pequeño paraíso escondido en la Provincia, cerca de La Feliz y con un paisaje que sorprenderá a todos.

Con la llegada de Semana Santa 2026 , el turismo en Buenos Aires vuelve a posicionarse como una de las opciones más elegidas por quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado. Los destinos dentro de la provincia ofrecen naturaleza, tranquilidad y alternativas accesibles para cortar con la rutina.

El fin de semana largo se presenta como una oportunidad ideal para descubrir rincones poco explorados que combinan paisajes únicos con actividades al aire libre. Cada vez más viajeros optan por este tipo de propuestas, alejadas del turismo masivo y con un contacto más directo con la naturaleza.

Entre esas opciones aparece un lugar que sorprende por su belleza y su parecido con los paisajes del sur argentino: la Laguna La Brava, ubicada muy cerca de Mar del Plata y cada vez más elegida por quienes buscan descanso y desconexión.

Ideal ya sea para contemplar el paisaje o para que los chicos se diviertan jugando en el agua.

Laguna La Brava se encuentra en el partido de Balcarce , en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Está emplazada en un entorno serrano, algo poco habitual para la región, lo que le da un atractivo especial y la distingue de otros destinos cercanos.

Se ubica a unos 40 kilómetros de Mar del Plata y a aproximadamente 400 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que la convierte en una alternativa viable tanto para una escapada corta como para un viaje de fin de semana largo.

Qué se puede hacer en Laguna La Brava

Este destino ofrece múltiples actividades para quienes disfrutan del aire libre. La laguna es ideal para la pesca deportiva, especialmente de pejerrey, una de las especies más buscadas en la zona. También es un lugar propicio para realizar caminatas, avistaje de aves y disfrutar de la tranquilidad del paisaje.

El entorno serrano invita a recorrer senderos y miradores naturales, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas únicas dentro de la provincia. Además, es común que los visitantes opten por llevarse reposeras o equipos de mate para pasar el día junto al agua.

En cuanto a la gastronomía, en los alrededores hay paradores y restaurantes que ofrecen platos típicos, con opciones que van desde carnes asadas hasta preparaciones caseras, ideales para complementar la experiencia con sabores regionales.

Laguna La Brava La laguna ofrece un paisaje serrano en plena costa atlántica argentina. Imagen: Gabi/Arte y Fotografía blog.

Cómo ir hasta Laguna La Brava

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la forma más directa es tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. Este tramo es uno de los más transitados durante los fines de semana largos, por lo que se recomienda salir con anticipación.

Una vez en la zona de Mar del Plata, se debe continuar por la Ruta Nacional 226 hacia el oeste durante aproximadamente 40 kilómetros hasta llegar al acceso a la laguna. El trayecto total ronda las 4 a 5 horas en auto, dependiendo del tránsito, y se encuentra en buen estado general, lo que facilita el viaje.