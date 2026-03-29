Cumbre en Pakistán en plena escalada: Medio Oriente busca una salida sin señales de tregua

Cancilleres de la región se reunieron en Islamabad para frenar el conflicto, mientras continúan los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Cancilleres de la región se reúnen en Islamabad en medio de una guerra que no muestra señales de freno.

Los principales diplomáticos de Medio Oriente se reunieron este domingo en Islamabad para intentar frenar la guerra en la región , en un contexto de creciente violencia entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las conversaciones se desarrollaron sin señales concretas de avance mientras continúan los ataques y contraataques.

Los ministros de Exteriores de Turquía, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto participaron del encuentro, impulsado por el gobierno paquistaní. El primer ministro Shehbaz Sharif confirmó además que mantuvo “amplias conversaciones” con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian , centradas en la evolución del conflicto.

La guerra, que ya lleva un mes, dejó más de 3.000 muertos y comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán , seguidos por la respuesta iraní con misiles y drones contra Israel y países del Golfo. El impacto también alcanzó a la economía global, con la amenaza sobre el suministro de petróleo y el control del estrecho de Ormuz , que generaron inestabilidad en los mercados.

Estados Unidos e Israel no participaron en las reuniones en Pakistán, aunque Washington continúa reforzando su presencia militar en la región. En paralelo, Turquía, Egipto y Arabia Saudita buscan abrir canales de diálogo indirectos entre las partes enfrentadas.

Más de 3.000 muertos y tensión global por el impacto en el petróleo y el control del estrecho de Ormuz.

El canciller egipcio Badr Abdelatty señaló que el objetivo es generar un “diálogo directo” entre Estados Unidos e Irán , que hasta ahora se comunicaron principalmente a través de intermediarios . Sin embargo, las diferencias siguen siendo profundas.

Según trascendió, Estados Unidos presentó una propuesta de 15 puntos a Irán, canalizada por Pakistán. Teherán rechazó públicamente ese planteo, aunque medios estatales indicaron que elaboró una contrapropuesta de cinco puntos que incluye el fin de los ataques, garantías de seguridad, reparaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

buque estrecho ormuz El control del estrecho de Ormuz tensiona los mercados y pone en riesgo el suministro global de energía. Reuters

Crece el número de víctimas en toda la región

El conflicto ya dejó miles de muertos en distintos países. En Irán, las autoridades reportaron más de 1.900 fallecidos, mientras que en Israel se contabilizan 19 víctimas. En Líbano, los enfrentamientos superan los 1.100 muertos, y en Irak se registraron al menos 80 bajas en fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo murieron 20 personas, y en Cisjordania se reportaron cuatro víctimas fatales. La guerra continúa expandiéndose sin una salida clara, mientras los intentos diplomáticos siguen sin lograr avances concretos.

Irán acusa a EEUU de planear ataque terrestre mientras envía mensajes de paz

Qalibaf denunció además que Estados Unidos planea “en secreto” una ofensiva terrestre contra Irán mientras en público promueve mensajes de negociación y diálogo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Según Qalibaf, la aparente conciliación estadounidense no refleja la verdadera intención de Washington.

Según Washington Post, el Pentágono se prepara para operaciones terrestres de varias semanas, que no constituyen una invasión a gran escala, sino incursiones limitadas de fuerzas especiales en territorio iraní. “Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, subrayó Qalibaf.

Mohammad Baqer Qalibaf Qalibaf endurece el discurso: Irán rechaza negociar y advierte sobre una escalada del conflicto.

Mientras tanto, un buque estadounidense de asalto con unos 3.500 marinos y soldados del cuerpo de Marines llegó a la región, en paralelo con esfuerzos diplomáticos encabezados por Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita, que se reúnen en Islamabad para buscar soluciones al conflicto. La guerra tuvo tenido impactos globales, con ataques iraníes contra fundiciones estratégicas en Baréin y Emiratos Árabes Unidos, consideradas críticas para el suministro militar estadounidense.

La escalada también afecta la vida cotidiana y la economía mundial. El bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán elevó los precios del petróleo y genera preocupación internacional. Misiles y drones alcanzaron Israel, Kuwait y Emiratos, mientras Teherán registra explosiones y ciudadanos relatan miedo ante los ataques. La tensión aumenta con la posible participación de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, capaces de obstaculizar rutas marítimas clave como el estrecho de Bab el Mandeb.