Los Moyano amenazan con retirar a Camioneros de la cúpula de la CGT

El secretario adjunto del gremio camionero y secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, anticipó que "camioneros abandona la CGT" y en tono irónico postuló como futuro secretario general de la central obrera al ministro de Trabajo Jorge Triaca.



En declaraciones radiales a la FM La Patriada, el hijo mayor de Hugo Moyano, indicó que "si sigue esta conducción -en referencia a los denominados gordos e independientes- camioneros no va a estar", a la vez que puntualizó que "el triunvirato no existe más".



Pablo Moyano añadió que "quieren una CGT al servicio del gobierno y camioneros no va a participar más" y no descartó volver "a la conformación del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), sello gremial creado en los 90' por su padre Hugo y el fallecido ex titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Manuel "Bocha" Palacios.



En otro tramo de la entrevista, Moyano señaló que van "a seguir dialogando con distintos sectores para poner un candidato en la CGT" y dijo que "no puede ser un títere del gobierno", y que "tiene que defender a los trabajadores".



El dirigente camionero también disparó contra los Gordos y los Independientes, al precisar que "algunos dirigentes gremiales dan vergüenza".



También lanzó cuestionamientos al ministro de Trabajo y la comitiva de gremialistas que viajaron con él a Europa: "Creo que Jorge Triaca va a ser el nuevo secretario general de la CGT. Los que viajaron a Europa con Triaca deberían estar acá defendiendo a los trabajadores", señaló.



Tras hacer referencia a la frase del presidente Mauricio Macri cuando el primero de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa habló de "crecimiento invisible", Moyano manifestó que "lo único invisible era la gente, porque no fue nadie".



En respuesta a este amenaza, las corrientes de los gordos y los independientes se reunirán el miércoles 7 de marzo en una cumbre, de la que quedarían afuera los gremios afines a moyanismo y barrionuevismo, con el objeto de sentar la bases para normalizar la central obrera antes junio, luego de encuentros preliminares celebrados en los últimos días.



La cita será en la Federación de Sindicatos de Industrias del Gas (Fstigas), Boedo 90, a partir de las 13, según confirmó hoy a Télam el titular de esa organización sindical, Oscar Mangone, con contactos en los sectores de los Gordos, Independientes, Movimiento de Acción Sindical (MASA), gremios energéticos y del transporte.



Están invitados Carlos West Ocampo y Héctor Daer (Sanidad); Armando Cavalieri (comercio), Rodolfo Daer (Alimentación); José Luis Lingeri (obras sanitarias); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA). También esta prevista la participacIón de actuales dirigentes de la CGT, como Víctor Santa María (encargados de edificios), Héctor Laplace (mineros), Carlos Sueiro (Aduanas) y un representante del gremio de Modelos.



Del sector menos oficialista fueron invitados Jorge Sola (Seguros), Hugo Benítez (textiles), Abel Frutos (Panaderos) y Agustín Amicone (calzado), entre otros. Además, se espera a los principales referentes del Movimiento de Acción Sindical (MASA): Jorge Omar Viviani (taxistas), Sergio Sasia (Ferroviarios), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Osvaldo Iadarola (Telefónicos).



Aunque nadie lo confirmó oficialmente, no se cursaron invitaciones para aquellos pocos gremios vinculados a los camioneros Hugo y Pablo Moyano y a las organizaciones lideradas por Barrionuevo (gastronómicos), como los garagistas de Carlos Acuña y Juan Martini (tabaco), entre otros.