Sin intervención del BCRA, reapareció la demanda y el dólar trepó nueve centavos al récord de $ 20,61

En una rueda volátil y sin intervención del Banco Central, el dólar trepó nueve centavos este martes a $ 20,61 en bancos y agencias de la city porteña según el promedio de ámbito.com.



Fue en sintonía con el mayorista, que ascendió 11 centavos y medio a $ 20,355, su nueva marca histórica, en una jornada donde prevaleció la demanda de bancos, empresas e inversores que aún no habían satisfecho sus necesidades de coberturas.



Los precios tuvieron un recorrido mixto pero definitivamente ascendente a partir de la reaparición de fuertes órdenes de compra que impactaron en la cotización. Un ocasional dominio de la oferta en el comienzo permitió que el tipo de cambio tocara los mínimos en los $ 20,12, doce centavos debajo del cierre previo.



Con algunos altibajos, los precios se movieron dentro de un rango estabilizado en los $20,18/$20,20 hasta bien entrada la primera parte del día. Luego, la irrupción de órdenes de compra de mediana envergadura alteró el precario equilibrio entre la oferta y la demanda acentuando la tendencia compradora con pleno impacto. Los precios fueron escalando posiciones hasta que casi sobre el final de la sesión alcanzaron máximos en los valores de cierre. El volumen operado subió un 25% a u$s 753 millones.



"Sin la tutela del Banco Central (que en la rueda previa había vendido $ 30 millones para contener al tipo de cambio), los precios del dólar buscaron un nuevo punto de equilibrio que le hizo alcanzar el valor más alto desde el 2001/2002", destacó el analista Gustavo Quintana. Agregó que la demanda "volvió a protagonizar el desarrollo de la jornada con un dominio más acentuado en la segunda parte del día potenciando una suba que no tuvo respuesta ni del lado oficial ni del lado de la oferta genuina".



Para Quintana, "el dólar vuelve a superar los registros anteriores y todo parece indicar que el piso de su cotización se ubica poco a poco en un rango que se despega de los $ 20 que se estimaba semanas atrás".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó con una leve alza operando a un promedio del 25,75% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 155 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 15 días a 26,625% TNA y la de 260 días al 25,05% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 570 millones, más del 30 % se operó para fin de mes a $ 20,645 con una tasa implícita de 21,89 % TNA y el plazo más largo fue julio, que cerró a $ 22,15 a una tasa del 22,10% TNA.



En la plaza paralela, a su vez, el blue ascendió diez centavos a $ 20,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó ocho centavos a $ 20,41.



Por último, las reservas del Banco Central repuntaron con fuerza, u$s 747 millones, hasta los u$s 62.454 millones.