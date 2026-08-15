Vacaciones en el Caribe: playas paradisíacas, relax y hasta 40% OFF para viajar en 2027

Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva Viva Week con descuentos para viajar en 2027 y puso el foco en destinos como Miches, una de las joyas emergentes del Caribe.

Planificar las vacaciones con varios meses de anticipación puede ser una estrategia para conseguir mejores tarifas, pero también para elegir destinos y fechas con mayor disponibilidad. Con esa premisa, Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva edición de Viva Week , una promoción que estará vigente del 13 al 23 de agosto de 2026 y ofrece hasta 40% de descuento para estadías durante 2027 en distintos destinos del Caribe.

La propuesta alcanza a los resorts de la cadena en Riviera Maya, México, y República Dominicana , con opciones en Miches y Puerto Plata-Cabarete . Más allá de la promoción, la campaña pone en primer plano algunos destinos que ganan protagonismo entre los viajeros que buscan combinar playas caribeñas, naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre.

"Con Viva Week queremos invitar a los viajeros a empezar hoy sus vacaciones de 2027. Quienes planifican con anticipación no solo acceden a mejores tarifas, sino que también pueden elegir con mayor disponibilidad los destinos y las fechas que desean", señaló Pedro Pascual Mestre, director de Ventas LatAm de Viva Resorts by Wyndham.

Entre las alternativas incluidas en la promoción aparece Miches , un municipio ubicado en la costa noreste de República Dominicana, en la provincia de El Seibo. A diferencia de otros destinos más consolidados del país, la localidad todavía conserva buena parte de su perfil natural y se encuentra en pleno desarrollo turístico.

Sus principales atractivos son sus playas extensas, paisajes montañosos, lagunas y espacios naturales , una combinación que permite pensar el viaje más allá de la tradicional estadía frente al mar.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes de la región. Por su ubicación, los pescados y mariscos frescos ocupan un lugar central en la cocina local, acompañados por productos como el coco, el plátano y distintos vegetales de producción regional.

El coco, de hecho, es uno de los ingredientes característicos de Miches y aparece en preparaciones con pescado, camarones y langosta, especialmente en salsas que combinan los productos del mar con sabores tropicales.

Qué hacer en Miches además de disfrutar de la playa

La estadía en Miches también permite sumar excursiones y actividades de naturaleza. Uno de los puntos más conocidos es Montaña Redonda, un mirador desde el que se pueden observar la Bahía de Samaná y las lagunas Redonda y Limón. El lugar se hizo particularmente conocido por sus grandes columpios instalados frente al paisaje.

Otra alternativa es Playa Esmeralda, una zona de arena clara y aguas transparentes que conserva un ambiente más tranquilo que otros puntos turísticos de República Dominicana.

Las lagunas Limón y Redonda también forman parte de los circuitos de naturaleza de la zona. Allí se pueden realizar paseos en bote o kayak y recorrer áreas de manglares mientras se observa la fauna y flora local.

Para quienes prefieren actividades más dinámicas, los alrededores ofrecen opciones de senderismo y ecoturismo, con recorridos hacia cascadas y otros espacios naturales. También existen excursiones en catamarán y lancha para recorrer la costa, nadar y, dependiendo del recorrido, realizar actividades vinculadas al buceo y los arrecifes.

Una alternativa para viajar durante todo el año

Uno de los atractivos de República Dominicana para quienes planifican vacaciones es que mantiene temperaturas agradables durante buena parte del año. Esto permite considerar diferentes momentos para viajar y evitar, según las preferencias de cada viajero, los períodos de mayor demanda.

En ese contexto, la posibilidad de reservar con anticipación también permite evaluar distintas fechas y modalidades de estadía. La propuesta de Viva Resorts by Wyndham se basa en el formato all inclusive, con alojamiento, gastronomía, entretenimiento, actividades deportivas y propuestas para diferentes edades dentro del mismo complejo.

Los resorts también incorporan las denominadas fiestas Viva Vibe, además de actividades acuáticas y una oferta gastronómica internacional.

La promoción de Viva Week estará disponible hasta el 23 de agosto de 2026, con descuentos de hasta 40% para viajes previstos durante 2027. Entre los destinos alcanzados, Miches aparece como una alternativa para quienes buscan un Caribe menos asociado a los grandes circuitos turísticos y más vinculado con naturaleza, playas y experiencias al aire libre.