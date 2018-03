Para la UIA, la reunión con el Gobierno "está muy buena, confirma la voluntad de diálogo"

El dirigente de la Unión Industrial Argentina José Urtubey afirmó que la reunión que mantendrá la UIA con el Gobierno el próximo lunes "está muy buena" porque "confirma la voluntad de diálogo".



Urutubey aseguró que "no existe una disputa" entre los empresarios y el Ejecutivo y que "las declaraciones fuertes quedan como una anécdota, lo importante es solucionar la falta de competitividad".



Puso como ejemplo "todo el capítulo de tasas de preferencia del Banco Central, que son 'desestimulantes' para la producción y estimulantes para comprar Lebacs; hay que integrarse al mundo pero de forma inteligente".



"Afuera también ya empiezan a estar expectantes en sus proyecciones respecto del rumbo de la Argentina. No veo soluciones mágicas. Deberían uniformar criterios en pos de un modelo de desarrollo industrial", agregó en declaraciones a Radio Continental.



Según el vocal de la entidad empresarial, "la competitividad se debe lograr de forma sistémica, no castigando los sueldos. El dólar se está encareciendo frente al peso y el tema del endeudamiento es limitado, hay que evitar estar a merced de las finanzas internacionales".



Por otro lado, se mostró sorprendido por la detención del expresidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, y admitió que le pareció "fuerte".