La inflación mayorista en la zona euro se aceleró al 1,9% en agosto, en línea con las expectativas del mercado + Agregar ámbito en









Los precios aumentaron en sintonía a las previsiones. El IPC, la tasa de interés y el aumento de los precios de energía, el telón de fondo del incremento. Los detalles, en la nota.

La inflación mayorista en la zona euro se aceleró al 1,9% en agosto RTVE

Los precios ‌de producción en la zona euro aumentaron un 1,9% mensual durante agosto, situándose en línea con las expectativas del mercado, según los datos difundidos este lunes por el instituto europeo de estadísticas Eurostat.

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En julio, el índice de precios de producción ‌mostró un incremento del 1,6%. Según un sondeo de Reuters entre analistas del mercado habían pronosticado que los ‌precios mayoristas subirían un 1,9% en agosto.

Cabe subrayar que en términos interanuales, los precios de producción aumentaron un 8,2%, tras un aumento del 5,8% en julio. En ese sentido, un sondeo de Reuters estimaba que la cifra subiría ‌un 8,1% en agosto.

Cabe subrayar que en términos interanuales, los precios de producción aumentaron un 8,2%, tras un aumento del 5,8% en julio. AFP El panorama para la inflación en Europa Esta cifra se enmarca en un contexto dónde la inflación en la Unión Europea (UE) se aceleró más de lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tocó su nivel más alto en tres años, producto de los elevados precios de la energía tras el inicio de la guerra en Medio Oriente. Como consecuencia, eso reforzó las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) seguirá elevando las tasas de interés.

El IPC aumentó 3,8% interanual en septiembre, frente al 3,2% del mes anterior. La última vez que la inflación de la euro zona fue tan elevada fue en septiembre de 2023.

"La inflación de los precios de la energía siguió siendo el principal factor que impulsó el aumento de la tasa", explicó el economista del banco ING Bert Colijin en su análisis del dato. Europa atraviesa un nuevo repunte de la inflación, producto de la falta de avances para poner fin a la guerra en Medio Oriente, lo que ha vuelto a impulsar los mercados del petróleo y el gas natural. Los precios aumentaron más de lo previsto en las cuatro economías más importantes de la UE — Alemania, Francia, Italia y España — y llegaron hasta 5% en el último caso.