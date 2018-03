Por nuevas ventas del BCRA, el dólar cerró casi estable a $ 20,54

El Banco Central habría intervenido con u$s 100 millones en el mercado de cambio para contener al dólar, que cerró casi estable este lunes a $ 20,54 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com.



De esta forma, el billete mantiene una racha de tres bajas consecutivas, en la que acumula una pérdida de 15 centavos.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió cinco centavos a $ 20,22 y sumó su tercer retroceso en fila presionado por las ventas oficiales.



La autoridad monetaria, en este sentido, lleva colocados unos u$s 485 millones desde el pasado lunes, cuando intervino por primera vez desde agosto.



En la jornada, la divisa operó con un recorrido mixto que reflejó un sesgo tomador que se mantuvo hasta la aparición del Banco Central en el desarrollo de las operaciones. "Los precios tradujeron con sus avances y retrocesos el grado de interferencia oficial y respondieron a la estrategia de regulación propuesta por la autoridad monetaria", destacó el analista Gustavo Quintana.



Los mínimos se registraron durante el tramo inicial cuando órdenes de venta presionaron sobre los precios haciéndolos retroceder a $ 20,20, siete centavos debajo del cierre anterior. La demanda se fue instalando al avanzar el día generando un cambio de tendencia que impulsó una suba que llevó al tipo de cambio a tocar máximos en los $ 20,295 momentos antes de la aparición de la autoridad monetaria. Fue entonces que las ventas oficiales diluyeron toda la presión compradora y corrigieron la cotización dejándola sobre el final en un nivel muy próximo al del mínimo.



En este contexto, el volumen operado cayó un 22% a u$s 649 millones.



Quintana indicó que "la estrategia de intervención oficial no varió en el comienzo de esta semana y de nuevo el Banco Central se transformó en el principal proveedor de divisas en el mercado con la intención de abastecer los pedidos de compra y simultáneamente corregir la cotización del dólar provocando bajas que lo alejan otra vez de los máximos históricos".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó con una leve suba a un promedio del 25,75% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 167 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 9 días a 26,55 % TNA, y la de 254 días al 25,00 % TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 368 millones, el 30 % se operó para fin de mes a $ 20,425 con una tasa implícita de 21,40% TNA y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,58 a una tasa del 22,7% TNA.



Este martes, inversores estarán expectantes por informe de política monetaria del martes para saber la suerte de la tasa de referencia, la que se mantiene en un considerable alto nivel de 27,25%.



En la plaza paralela, a su vez, el blue terminó a $ 20,60, un centavo por debajo de la jornada previa, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió tres centavos a $ 20,29.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el viernes u$s 94 millones, hasta los u$s 62.421 millones.