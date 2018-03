El BCRA sale a jugar para contener al dólar, que cede 3 centavos a $ 20,56

El dólar retrocede este viernes nueve centavos a $ 20,50 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En tanto, en la plaza paralela, el blue opera estable a $ 20,90, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" subió un centavo a $ 20,30.



Este jueves, el Banco Central volvió a intervenir y debió vender u$s 365,3 millones para mantener estable la divisa estadounidense.



En el segmento mayorista, la divisa retrocedió ayer cuatro centavos y medio a $ 20,25 en una rueda con buen volumen de negocios (creció 19% hasta los u$s 964 millones),



La divisa norteamericana cerró en baja debido a la continua presencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones.



Los valores registrados en la apertura, en los $ 20,29, fueron a la postre los más altos del día y no pudieron sostenerse en ese nivel por la temprana incursión de la autoridad monetaria en el mercado. Las ventas de la autoridad monetaria fueron abasteciendo todos los pedidos de compra formalizados y forzaron bajas en la cotización a lo largo de toda la jornada. Sobre el final de la sesión los valores tocaron mínimos en los $ 20,245.



El analista Gustavo Quintana indicó que "el enrarecido clima externo pareció justificar la fuerte intervención oficial de esta rueda que provocó la primera baja del tipo de cambio en la semana que finaliza este viernes. La presencia de la autoridad monetaria también sirvió para estimular el desarme de posiciones y el ingreso de fondos desde el exterior ante la contundente evidencia de la decisión tomada para evitar deslizamientos en el valor del dólar".



De esta manera, el mercado local se desacopló del mundo, donde el índice dólar ganaba un 0,2% a 89,93, e impulsaba subas en toda la región (en Brasil trepaba un 0,8% y en México, un 0,4%).



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,5% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 189 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes. Las Lebc en el circuito secundario se operaban al plazo de 27 días a 26,45 % TNA y la de 208 días al 25,00 % TNA.



En el Rofex, en tanto, se operaron u$s 934 millones, de los cuales más del 30% se operó para fin de mes a $ 20,305 con una tasa implícita del 16% TNA y el plazo más largo fue septiembre a $ 22,50 a una tasa del 21,4% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron este jueves u$s 484 millones, hasta los u$s 61.132 millones.