Amplían emisión por u$s 500 millones y licitan dos nuevas series en pesos y dólares

El Ministerio de Finanzas de la Nación dispuso ampliar la emisión de Letras del Tesoro en dólares por un monto nominal de hasta u$s 500 millones, y emitir dos nuevas series por u$s 350 millones y $ 30.000 millones.



A través de la Resolución 75 publicada en el Boletín Oficial, se amplía la emisión de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 26 de octubre de 2018, emitidas originalmente el 24 de octubre de 2017, por un monto de hasta u$s 500 millones.



Por otra parte, la cartera de Finanzas dispuso emitir Letras del Tesoro en Pesos con vencimiento el 12 de octubre de 2018, por un monto nominal de hasta $ 30.000 millones.



Estas letras serán emitidas con fecha 13 de abril de 2018, a 182 días de plazo y amortización íntegra al vencimiento, y devengarán intereses a la tasa nominal mensual de 2,06%, que se capitalizarán mensualmente a partir de la fecha de emisión y hasta el vencimiento.



La colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Finanzas, y este título será negociable, por lo que se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.



Por otra parte, en la misma resolución se dispuso emitir Letras del Tesoro en dólares con vencimiento el 12 de abril de 2019, por un monto nominal de hasta u$s 350 millones.



Estos títulos serán emitidos con fecha 13 de abril de 2018 y vencerán el 12 de abril de 2019, con amortización íntegra al vencimiento e interés de Cupón cero (a descuento).

La colocación también se llevará a cabo en uno o varios tramos, bajo ley argentina, y la Letra será negociable por lo que se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.