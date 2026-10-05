Benín cuesta solo u$s3,8 millones más que Lionel Messi y el valor de Julián Álvarez casi sextuplica a todo el plantel africano

Un repaso por las cotizaciones financieras de ambos planteles para el partido de despedida del astro rosarino muestra una brecha económica entre Argentina y los Guepardos que alcanzan cifras astronómicas.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina enfrentando a Benín. La cotización del capitán argentino es solo u$s3,8 millones menor a la de todo el plantel africano.

El partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina contra Benín expone una curiosidad económica impactante en el mercado global del fútbol profesional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A sus treinta y nueve años l a cotización individual de Messi se ubica en exactamente u$s16,2 millones, minetras que el plantel entero de la Selección de Benín compuesto por treinta y dos futbolistas profesionales suma un valor total de u$s20 millones.

Esta cercanía financiera significa que la delegación africana completa supera por apenas u$s3,8 millones el valor individual del capitán argentino, que está casi en el final de su carrera deportiva.

A pesar del lógico descenso en la ficha de Messi por su veteranía su cotización personal representa más del ochenta por ciento del costo global de su rival. Esta mínima diferencia de valor entre Messi y todo Benín demuestra la magnitud gigantesca del legado y la vigencia comercial del número diez rosarino.

Sin embargo cuando la comparación se traslada al delantero estrella de la nueva generación la brecha económica se vuelve sencillamente inalcanzable para el rival.

El atacante cordobés Julián Álvarez lidera el plantel argentino con una cotización de mercado formidable que alcanza los u$s130 millones. Es decir que el oriundo de Calchín cuesta individualmente seis veces y medio más que la suma de todos los futbolistas de BeníN.

El joven delantero supera a la delegación africana por una diferencia impresionante de u$s110 dolares a favor de la Albiceleste.

Detrás de la Araña aparecen otras figuras estelares con cotizaciones impresionantes que pulverizan las cifras del equipo visitante. El volante Enzo Fernández registra una valoración individual de u$s180 millones consolidándose como el segundo jugador más caro de la Albiceleste.

El goleador Lautaro Martínez ocupa el tercer lugar con una cotización de u$s 91,8 millones, mintras que el talentoso mediocampista Nico Paz impresiona con u$s86,4 millones, superando ampliamente a toda la delegación africana.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina jugando ante Benín, una selección africana cuyo valor total es de solo u$s3,8 millones más con relación a la cotización del capitán argentino. X

Por su parte el volante Alexis Mac Allister alcanza los u$s75,6 millones de valoración en el mercado internacional. Incluso el defensor central Cristian Romero. con sus u$s54 millones supera por más de la mitad a todo el plantel beninés junto.

La disparidad se vuelve aún más abismal al analizar el valor financiero total acumulado por la plantilla completa de la Selección Argentina.

El plantel argentino ostenta una valoración global astronómica de u$s921 millones según los registros actualizados de Transfermarkt La diferencia global entre ambas selecciones nacionales asciende a u$s91 millones a favor de la Scaloneta.

El valor sumado de la Albiceleste representa más de cuarenta y seis veces la masa económica total que compone la delegación de los Guepardos.

Dentro del humilde equipo africano el jugador más valioso es el mediocampista Junior Olaitan con un costo estimado de u$s13 millones. Junior Olaitan concentra por sí solo más del cincuenta por ciento de todo el valor financiero que posee la plantilla conducida por Gernot Rohr.

Detrás del mediocampista aparece el delantero centro Aiyegun Tosin militando en el fútbol francés con una cifra de u$s1,94 millones.

El atacante Steve Mounié que juega en el Augsburgo. de la liga de Alemania llega a una cotización de u$s1,62 millones. En tanto, el extremo izquierdo Felipe Santos compitiendo en el fútbol asiático suma un valor individual de u$s1,51 millones de cotización.

El defensor central Olivier Verdon acumulando rodaje en Bulgaria alcanza una cifra cercana al u$s 1,29 millones en el mercado.

Cierra este grupo selecto el extremo derecho Rodolfo Aloko registrado en u$s1,08 millones en la liga profesional de Catar.

Fuera de estos seis futbolistas destacados el resto de la nómina africana registra cotizaciones muy modestas entre u$s 50 mil y u$s500 mil.

La fiesta de despedida en el Estadio Monumental expondrá un fenómeno financiero donde el mito rosarino cotiza mano a mano contra toda una nación rival.