Shell vendió a la brasileña Raízen parte de sus negocios en la Argentina por u$s 950 millones

Shell se desprendió de una parte de sus negocios en la Argentina. Según se informó oficialmente, la petrolera angloholandesa vendió una refinería, su red de estaciones de servicio y las actividades de suministro y distribución de combustibles, químicos y lubricantes al consorcio brasileño Raízen por u$s 950 millones.



"Shell firmó hoy un acuerdo por la venta de su negocio de downstream", aseguró la compañía a través de un comunicado de prensa. La operación queda "sujeta a condiciones normales de cierre", aclararon.



La venta incluye la refinería de Dock Sud, unas 645 estaciones, la unidad de gas licuado de petróleo (LPG), el despacho de combustibles marítimos, de aviación, asfaltos, químicos y lubricantes, así como las actividades de suministro y distribución en el país. No alcanza al negocio de upstream de Shell en Vaca Muerta. "La compañía ve un gran potencial de crecimiento a largo plazo en los no convencionales del país", justificaron.



Shell argentina está en manos de British Petroleum (BP) y la Royal Dutch Shell. El comprador es Raízen, un joint venture creado en 2011 por la propia Royal Dutch Shell y el holding brasileño Cosan, un gigante de la energía, el bioetanol y el azúcar liderado por Marcos Marinho Lutz, que fue fundado en 1936.



Según reveló la Shell local, Cosan posee 26 unidades de negocios y 860.000 hectáreas cultivadas, una red de más de 6.000 estaciones de servicio marca Shell en el país vecino, 950 tiendas en esas terminales y más de 2.500 clientes corporativos, denominados "B2B".



Raízen tiene presencia en 68 aeropuertos brasileños, en 68 terminales de distribución de combustible y vende unos 25.000 millones de litros de combustible para la industria del transporte y el segmento retail. El volumen de negocios actual de la empresa es de u$s 24.000 millones por año.



"Nuestro plan es continuar prosperando en el mercado argentino del downstream a través de Raízen", afirmó el director global de Shell Downstream, John Abbott. "Raízen nos ha generado un gran valor en Brasil y, bajo este acuerdo, seguiremos siendo un importante proveedor de combustible para la Argentina", agregó.



Como ocurre en Brasil, Raízen seguirá usando la marca Shell en sus estaciones. El acuerdo de licencia de marca fue una de las prioridades de los vendedores. Royal no está dispuesta a que su caracol marino rojo y amarillo desparezca de la faz de la tierra. "Permitirá a los clientes continuar teniendo acceso a los productos y servicios de calidad, que han caracterizado a nuestra marca en sus más de 100 años en el país", indicaron.



Según trascendió, una vez que se cierre la transacción, Raízen "continuará su relación" con la filial argentina de Shell a través de varios acuerdos comerciales por unos u$s 300 millones.



Esta venta, que se enmarca a una estrategia global de desinversión de u$s 30.000 millones por parte de Shell, es el resultado de un "proceso de licitación competitiva" y se espera que la venta finalice este año, concluyeron los voceros de la petrolera.



En el camino quedaron Quiñenco, brazo inversor del grupo Luksic; el grupo Southern Cross, fondo inversor liderado por Norberto Morita -miembro del directorio de un conjunto de firmas en la región y socio de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y del Cippec; las compañías Trafigura y Vitol, dos de las mayores empresas de comercialización de combustibles del mundo; PetroChina Co., el mayor explorador de petróleo y gas del gigante asiático, y a la argentina Pluspetrol S.A. La estatal YPF se autoexcluyó de la licitación por razones obvias: si suma a Shell a su red se convierten en monopolio.



Para organizar las escisiones en la Argentinala, Royal Dutch Shell contrató al Credit Suisse Group AG. Desde un principio se supo que los activos de exploración y producción de petróleo y gas no están incluidos, ya que las inversiones en Vaca Muerta siguen siendo una prioridad para los ingleses y .



Tal como anticipó el ministro de Energía y exCEO de Shell en la Argentina, Juan José Aranguren, el Gobierno nacional deberá ahora iniciar un proceso administrativo complejo para evaluar si detrás de la operación no se esconde una maniobra de autoventa por parte de Royal para sanear empresas o si la fusión de compañías no "carteliza" el mercado que ya de por sí, se muestra muy concentrado en pocas manos.