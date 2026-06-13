ANSES aumentará las jubilaciones un 2,1% a partir de julio 2026

El dato de la inflación de mayo definirá los haberes que administra el organismo en el séptimo mes del año. Conocé los nuevos montos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a incrementar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en julio. El ajuste se realiza mediante el esquema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dos meses antes.

Tomando como base una inflación de mayo del 2,1% , los haberes previsionales y las prestaciones sociales recibirán una actualización equivalente a ese porcentaje. La medida alcanzará a millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de programas administrados por el organismo. Con el nuevo incremento, los valores volverán a modificarse a partir del calendario de pagos de julio.

El sistema de movilidad vigente fue establecido por el Decreto 274/2024 y determina que las prestaciones previsionales se actualicen todos los meses, según la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Bajo este mecanismo, la inflación registrada durante mayo impactará directamente en los haberes que ANSES abonará en julio.

Si el IPC de mayo se ubica en 2,1% , ese mismo porcentaje será aplicado sobre jubilaciones, pensiones, PUAM, Pensiones No Contributivas, AUH, AUE y asignaciones familiares.

La actualización busca evitar los retrasos que se producían con las fórmulas trimestrales y acercar la evolución de los ingresos previsionales al comportamiento de los precios de la economía. El porcentaje se aplicará automáticamente y no requerirá ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

Indec IPC Inflacion Mariano Fuchila

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en julio

la jubilación mínima vigente durante junio es de $403.317,99. Aplicando una suba del 2,1%, el haber mínimo pasará a $411.787,67 en julio

vigente durante junio es de $403.317,99. Aplicando una suba del 2,1%, la jubilación máxima , actualmente fijada en $2.713.948,17, ascenderá a $2.770.941,08

, actualmente fijada en $2.713.948,17, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que durante junio alcanza los $322.654,39, pasará a ubicarse en $329.430,13

(PUAM), que durante junio alcanza los $322.654,39, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, aumentarían desde $282.322,59 hasta unos $288.251,36

El ajuste alcanza también a las pensiones derivadas y al resto de las prestaciones previsionales administradas por ANSES. Además de la movilidad, el Gobierno mantiene vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. En junio, quienes perciben la jubilación mínima alcanzaron un ingreso total de $473.317,99 al sumar ese refuerzo.

Por el momento, la continuidad del bono para julio deberá ser confirmada mediante una nueva medida oficial.

ANSES computadora

Asignaciones familiares: a cuánto asciende el monto

Las asignaciones también recibirán la actualización correspondiente al 2,1%. La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF aumentarán en la misma proporción que las jubilaciones.

Si calculamos el incremento para la Asignación Universal por Hijo, que durante junio fue de $144.932, esta aumentará a $147.975 durante julio. Los titulares de AUH continuarán percibiendo el 80% de la prestación de manera mensual, mientras que el 20% restante permanecerá retenido, hasta la presentación de la Libreta AUH que acredita escolaridad, vacunación y controles sanitarios. El incremento también alcanzará a las asignaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal.

Los valores definitivos serán oficializados por el organismo previsional mediante una resolución, que se publicará antes del inicio del próximo cronograma de pagos. Ahí quedarán confirmados los importes exactos que cobrarán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares durante julio.