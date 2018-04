Macri regresa a Olivos de su descanso en Chapadmalal

Mauricio Macri regresará este lunes de la localidad de Chapadmalal, donde descansó durante este fin de semana largo, aunque no tiene previsto actividades oficiales.



El mandatario arribó el viernes por la noche junto a su familia, al aeropuerto internacional de Mar del Plata, para luego trasladarse a la residencia presidencial de verano, situada a 35 kilómetros de esta ciudad.



Macri llegó al aeropuerto internacional "Astor Piazolla" de Mar del Plata, acompañado por su esposa Juliana Awada y su hija Antonia, y luego se dirigió hacia el chalet presidencial de Chapadmalal.



Para esta semana lo espera el seguimiento en el Congreso del tratamiento de los proyectos de ley para frenar la suba de tarifas.



• Plano internacional



En tanto, el jefe de Estado ya delinea una agitada agenda internacional. Para junio está prevista la visita de la princesa Astrid de Bélgica al frente de una misión comercial que incluirá un encuentro con Macri. La visita se sumará a la que ya hicieron en el primer trimestre los Reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitaroviæ, lo que demuestra la buena sintonía con el Viejo Continente cuando las miradas están puestas en el tratado de libre comercio que se espera que la Unión Europea (UE) firme con el Mercosur.



Macri le prometió a su par de Rusia, Vladimir Putin, que lo visitará durante el Mundial de Fútbol, que arranca el 14 de junio en ese país, según fuentes diplomáticas. El mandatario ya había dicho que pensaba viajar para ver los dos primeros partidos de Argentina (contra Islandia y Croacia) e incluso cuando la presidenta croata estuvo en Buenos Aires, quedaron en verse en el Mundial de Rusia·



Además Macri tiene previsto devolverle a esa mandataria la gentileza de su visita, y también tiene pendiente una visita a Israel. El viaje a Rusia podría servir entonces para pasar por ambos países, comentaron las fuentes consultadas por Télam.



Al regreso de Macri está prevista la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se celebrará en Asunción, cita de carácter semestral que el mandatario no suele perderse y aprovecha para compartir un análisis de la situación regional sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay y otros mandatarios invitados.



Ya en agosto jurará en su cargo el nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el nuevo presidente de Colombia (el que resulte ganador de los comicios que se celebrarán el 27 de mayo), con lo que Macri podría viajar para las respectivas ceremonias de asunciones, indicaron las fuentes.



Entre el 17 al 21 de septiembre se celebrará la Asamblea General anual de las Naciones Unidas en Nueva York y se prevé la asistencia de Macri, quien participó en la de 2016 y no lo hizo en la del año pasado debido a su cercanía con la fecha de las últimas elecciones legislativas.



Para el 15 y 16 de noviembre próximos está previsto que Macri acuda a la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo en la ciudad guatemalteca de Antigua bajo el lema "Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible".



El resto de la agenda internacional del jefe de Estado estará dominada por las exigencias del G20, el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política que este año está bajo la presidencia argentina.



La Cumbre de Líderes del G20 se realizará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires, que albergará a los mandatarios de los países más poderosos del mundo.