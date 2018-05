Kiguel: "El BCRA debería dejar correr el dólar y darle un mazazo en unos días"

Ante la creciente demanda de dólares, que llevó la divisa a superar los $ 21 y superar su récord histórico, el economista Miguel Kiguel opinó que el Banco Central "debería dejar correr" a la moneda estadounidense y "darle un mazazo en unos días".



"Debería dejarlo correr, esperar que pase esta salida de Lebac a dólar (y después) darle un mazazo en unos días", dijo Kiguel en declaraciones a Radio Nacional. Y agregó: "Hay que hacer una política que dice ir contra la corriente, no frenar el tipo de cambio".



Asimismo, sostuvo que cuando se reacomoden las posiciones de los inversores "ahí (el BCRA) debería salir, bajarlo de vuelta y que el que compra dólares en estos días termine perdiendo".



"El BCRA no tiene que vender reservas baratas. Hay una sobrerreacción del dólar en el corto plazo, la gente está muy nerviosa y va compra sin importar el precio. Cuando eso termina viene la baja del tipo de cambio", explicó.



"Desde el punto de vista de usar reservas hay un límite. En este caso, el uso de reservas se hizo relativamente bien. Hay más reservas, pero no se pueden quemar. Hay un límite", señaló el economista



"El Central tiene que usar reservas, la tasa no la puede subir más, ya la subió tiene que esperar para subirla de nuevo", analizó.



Y consideró que la suba de tasas "es un elemento de última instancia que no se quería usar y el Banco Central fue muy reacio". "Ayuda subir la tasa, pero no lo solucionó. Cuando se la sube calma el mercado, pero es una medicina que no trabaja de un día para el otro", opinó.



"Cuánto hay que subir la tasa para frenar una corrida no se sabe. En ciertos momentos la gente no quiere estar en pesos, quiere estar en dólares", agregó.



Por último, expresó: "La presión sobre el dólar es el mayorista, los grandes inversores, los minoristas compran pero no mueven el mercado. Los del carry trade vienen perdiendo y ahora quieren irse. Son demasiado jugadores, no podes sentarte y decirles basta".