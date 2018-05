En 2017, Dujovne dijo a Ámbito Financiero: "No vamos a tener un programa con el Fondo Monetario"

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne justificó la búsqueda de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que apunta a llevar estabilidad al convulsionado mercado local, al tiempo que evitó dar detalles sobre los montos y las condiciones del acuerdo que el Gobierno está negociando.



"Es el financiamiento más barato que tenemos disponible, el fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado", dijo Dujovne en una conferencia de prensa.



Sin embargo, hace un año, en una visita al edificio de Ámbito Financiero el ministro aseguraba todo lo contrario: "No vamos a tener un programa con el Fondo Monetario".



"El FMI sólo puede pedirles medidas a los países cuando tienen un programa en el que presta y ahí empieza a marcar la cancha. Nosotros no tenemos programa con el FMI ni vamos a tener. Ahora el Fondo es un buen ámbito de discusión. No es el que vimos en el pasado", decía entonces el funcionario.



ACCEDA AQUÍ A LA ENTREVISTA COMPLETA.