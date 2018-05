Italia: en medio de las negociaciones para formar gobierno, habilitan a Berlusconi a presentarse a elecciones

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, condenado en agosto de 2013 a un período de inelegibilidad por evasión fiscal, puede volver a presentarse a unas elecciones por decisión de una corte de Milán, anunció el Corriere della Sera.



La corte de Milán decidió la "rehabilitación" de Berlusconi, que "borra todos los efectos" de su condena por evasión fiscal de 2013, dijo el periódico italiano, cuya información es retomada por todos los medios italianos.



El millonario de 81 años tenía que esperar a 2019 para estar autorizado a presentarse ante los votantes, añade el periódico, precisando que la decisión se tomó el viernes con un mes de antelación sobre la fecha prevista.



La decisión se ha tomado en pleno apogeo de las negociaciones en Italia para la formación de un nuevo gobierno entre los dos partidos antisistema: Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), dos meses después de las elecciones legislativas del 4 de marzo.



La decisión tiene lugar dos días después de que el magnate de los medios diese luz verde a un acuerdo entre su aliado la Liga (extrema derecha) y el M5S. Este último condicionaba el acuerdo a la retirada de Berlusconi.



La coalición de derechas integrada por Forza Italia, el partido de Berlusconi, y la Liga llegó en cabeza de las elecciones con un 37% de los votos, por delante del M5S (32%), pero ninguna de las formaciones obtuvo una mayoría en el parlamento.



A causa de su condena, Berlusconi no pudo ser candidato por su partido, lo que podría ser de nuevo posible si se celebran nuevas elecciones.



El ex 'Cavaliere', que dirigió la derecha italiana durante 25 años, fue condenado definitivamente en agosto de 2013 a cuatro años de prisión por fraude fiscal, pena reducida a un año por una amnistía, así como un período de inelegibilidad de seis años.