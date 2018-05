El Papa Francisco sigue con preocupación la vuelta de la Argentina al FMI

"El Papa Francisco recuerda bien las peores pesadillas económicas y sociales de los argentinos". Esa frase utilizó el Vatican Insider, el boletín interno de noticias del Vaticano que edita el periódico La Stampa, para expresar la preocupación del Papa Francisco sobre la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI).



Jorge Bergoglio se informa diariamente de lo que ocurre en el mundo, pero principalmente de lo que sucede en su país. Son muchas las fuentes que utiliza el Sumo Pontífice. Las declaraciones de sus pastores en esta tierra de Sudamérica revelan las mismas inquietudes que él posee en el Hemisferio Norte.



Uno de ellos es el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Rubén Lugones. "En una casa, cuando no entran sueldos y estamos gastando y haciendo gastos que necesitamos hacer, y encima pedimos un préstamos con alto interés, esa casa no va a prosperar de ningún modo porque de este modo no se puede salir adelante", analizó el obispo de Lomas de Zamora, uno de los distritos del conurbano bonaerense que más cantidad de barrios carenciados posee.



"Si nosotros tuviéramos mayor índice de Producto Bruto Interno, mayor comercialización, menor inflación se podría ver la posibilidad de pedir préstamos tan importantes, nada más y nada menos que al FMI, que sabemos a lo que aspira; lo ha demostrado en nuestra historia, en una triste historia de deuda externa argentina", sostuvo el referente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a Radio María Argentina, ubicada en Córdoba, pero escuchada en más de 250 localidades de todo el país. "Nosotros no vemos que ésta sea una salida inteligente", agregó Lugones, que también cuestionó a los funcionarios de la Casa Rosada.



"Nos están hablando de la gradualidad, es como que nos hubieran robado el término. Nosotros somos los que ponemos la gradualidad en el aumento de las tarifas, gradualidad en la inflación... de gradualidad acá no hay nada", indicó. E insistió: "Lamentablemente vemos que hay un diálogo, que hay buenos modales, que hay buena conversación, pero no hay hechos realmente visibles que ayuden a los sectores menos protegidos".



"Estamos muy, muy triste y realmente preocupados porque estamos acompañando muchas comunidades que están sufriendo en este momento este flagelo de la inflación y de la pobreza. Vemos que hablan mucho de la pobreza, pero el trato que les estamos dando a los pobres, que son un cuarto de la población del país, no es favorable", remarcó.



El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, que también responde sin interferencias al Papa, emitió un comunicado donde recuerdan los pasos del Fondo por este país. "Lo recordamos entre las peores cosas que nos ocurrieron, lo recordamos como responsable del hambre y de la muerte, lo recordamos como gestor de 'ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres', lo recordamos y lo detestamos", señalaron muy duramente.



Los denominados "curas villeros", en referencia al territorio donde despliegan su obra, denunció que a esta situación se llegó porque el Gobierno de Mauricio Macri "tomó deuda acelerada e irresponsablemente" y alerta que las consecuencias serán más "empobrecimiento del pueblo pagando la fiesta de los poderosos".



El Grupo repudió la iniciativa de regresar a los pies del FMI y aseguró que esta medida "beneficia" a los propios funcionarios que la deciden. "Estas políticas nos vuelvan a someter como esclavos ante los poderosos del imperialismo internacional del dinero", recalcaron. "Es un gobierno que no tiene autoridad moral para pedir sacrificios, porque no les interesa ni la verdad ni el bien común ni el desarrollo del país", subrayaron.



El vocero de los curas en opción por los pobres Felix Gibbs también difundió un mensaje el 8 de mayo pasado, en el día de la Virgen de Luján, pocas horas después que Macri anunció el inicio de las negociaciones con el FMI por otro crédito internacional. "Hoy que tendría que ser un día fiesta y celebración, una vez más la banda de saqueadores tira otro diluvio de tristeza sobre el pueblo argentino, entregando nuestros bienes, vidas, trabajo y salud" al Fondo, expresó Gibbs, con melancolía.



"Es todo lo que le pedimos a la Virgen y ellos se los tiran para sus propios negocios y al FMI. Es la Patria que ellos quieren construir, donde nosotros no cabemos, no hay lugar para todos, y ellos viven desde esa indiferencia absoluta y falta de empatía", señaló Gibbs, según supo ámbito.com.



"Una vez más, como hago cada vez que evoco a estos personajes que solo saben dañar y no gobernar, pido que se conviertan, a ver si la Virgen de Luján puede hacer ese milagro, para que la Patria sea la casa de todos y todas y que nadie se queda afuera, y que la angurria de esta elite y de unos pocos no destruyan la vida la mayoría", remarcó. El pedido del párroco de San Francisco Solano a la Virgen fue clarísimo: "Ampáranos de todos estos males, intercedé ante el Señor para que cambie la orientación de esta gente sin corazón".



Estas sensaciones por la vuelta al FMI y la furia de los mendocinos contra el permiso firmado por el gobernador radical, aliado a Cambiemos, Alfredo Cornejo, al fracking en la provincia cuyana fueron la materia primera de la publicación del Vatican Insider. Según esa publicación, la habilitación a la polémica práctica extractiva de gas y petróleo que Bergoglio rechazó públicamente y el préstamo internacional que busca la Argentina tiene un punto en común.



"(Desde la CEA) advierten que detrás de estas maniobras se esconde la búsqueda desesperada por obtener dólares, en una frágil situación económica provocada por una millonaria fuga de capitales, impericia administrativa y una inflación que no cesa. Justamente esa situación económica difícil llevó al gobierno a anunciar la solicitud de un préstamo de 30 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI). Una institución que recuerda las peores pesadillas económicas y sociales de los argentinos. Y que bien recuerda el Papa Francisco", subrayaron en la prensa vaticana.