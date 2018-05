"Supermartes" de Lebac: vencen $ 617.000 M y hay expectativa por su impacto en el dólar

El Banco Central llevará a cabo este martes una nueva licitación de Lebac con vencimientos por $ 617.000 millones en medio de una complicada crisis cambiaria, que por el momento no parece encontrar un respiro. En ese contexto, la expectativa tanto de la autoridad monetaria como del Ejecutivo estará puesta en el comportamiento de fondos de inversión extranjeros que podrían salir de dicha inversión para pasar al dólar, algo que le agrega mayor presión a la cotización.



En tanto, el BCRA tendrá una verdadera prueba de fuego ya que debe afrontar vencimientos por el equivalente a más de la mitad de las reservas. Una parte de esos vencimientos está en poder de bancos (alrededor de un 30% del total) y de inversores institucionales, como la Anses, que se estima renovarán esos papeles. Por lo que la cuestión medular pasa por saber qué hará el resto de los inversores, tanto locales como extranjeros.



No obstante, la entidad conducida por Federico Stsurzenegger buscó reducir todo lo que pudo el volumen de vencimientos y decidió recomprar este lunes unos $ 24.000 millones, que se suman a los $ 32.000 millones rescatados el viernes último, según pudo saber NA de fuentes del mercado.

Cabe recordar que ayer ayer se disparó la divisa un 7,3% ($ 1,7) a $ 25,52, en línea con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde el billete trepó un 7,4% ($ 1,70) a $ 24,99. Ocurrió en una rueda donde la demanda por cobertura estuvo sólida.



Como informó Ámbito Financiero, el mensaje del "no pasarán" que emitió ayer el Central, cuando fijo el techo del dólar (ofreció u$s 5.000 millones a $ 25 en el primer tramo de la rueda, de los cuales vendió u$s 408 millones en la última media hora), está dirigido no sólo a los operadores del mercado financiero habitual; sino, específicamente, para los tenedores de Lebacs que hoy decidan no renovar y volcarse al dólar.



Para esto, afirma la entidad, estarían disponibles todos los billetes que se busquen, pero al precio de ejecución del Central. Si quieren pagar más caro, deberán concurrir al mercado privado.



Según los gráficos que circulaban ayer por los despachos oficiales, de los u$s 30.000 millones; ya estarían cerradas las renovaciones de las tenencias del Anses a través del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) y otras cajas previsionales, los bancos públicos y las compañías de seguro que no pueden invertir en otros instrumento que no sean pesos. El BCRA estuvo negociando ayer desde las 15 horas, cara a cara en muchos casos, con bancos privados también la renovación automática.



La duda que quedaba entonces era que decisión tomarían los no residentes residuales y los residentes, en su mayoría operando desde fondos de inversión. Según los cálculos oficiales, la suma de todos estos operadores llegaría a los u$s 5.000 millones. Por esto, desde primera hora de hoy, ese dinero volverá a estar disponible en todas las pantallas de las principales mesas de dinero del país, a disposición de quien quiera comprar a ese nivel. Lo mismo sucederá mañana y el jueves. La intención final es llegar al momento de la reunión del board del FMI, con la semana dominada.