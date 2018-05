El Central vuelve a jugar fuerte y ofrece u$s 5.000 M a $ 25. El dólar sube tres centavos a $ 25,55

Con el mercado atento al megavencimiento de Lebac, el dólar sube tres centavos este martes a $ 25,55 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Tal como era previsible, el Banco Central vuelve a poner, al igual que el lunes, la oferta de u$s 5.000 millones a $ 25,00, señalaron operadores.



Ayer el billete se disparó un 7,3% ($ 1,7), en línea con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde la divisa trepó un 7,4% ($ 1,70) a $ 24,99. Ocurrió en una rueda donde la demanda por cobertura estuvo sólida e impulsó un avance que sólo encontró límite preciso cuando el Banco Central ofreció u$s 5.000 millones en el primer tramo de la rueda, de los cuales vendió u$s 408 millones en la última media hora.



Además, también apareció el Banco Nación, con ventas por u$s 200 millones a precio de mercado.



La autoridad monetaria, de esta manera, lleva vendido casi u$s 7.000 millones desde el 23 de abril, período en el cual la divisa se disparó un 24,6%.

Los valores máximos, en este sentido, se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 25, que si bien fue de poco monto sirvió para testear que la postura de venta del BCRA por US$ 5.000 millones estaba disponible en el mercado.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue se disparó ayer un 10,5% ($ 2,55) a $ 26,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, subió $ 1,6 (6,6%) a $ 24,13.



De esta manera, se vivió la jornada previa a la "megalicitación" de Lebac de este martes, en la que el BCRA deberá superar una verdadera prueba de fuego ya que debe afrontar el martes vencimientos por por unos $ 617.000 millones (unos 30.000 millones de dólares), más de la mitad de las reservas.



En ese marco, tanto el Gobierno como los operadores descuentan que bancos y sector público (concentran el 60% del monto que vence) aportarán a la renovación de Lebac. El restante 40% está en manos privadas.



Los inversores no residentes tienen en sus manos el 5% de lo que vence, o sea, unos $ 33.000 millones (equivalente a unos u$s 1.400 millones). En tanto, se descuenta que estos inversores buscarán cerrar la apuesta del "carry trade" e irán por las divisas equivalentes. Quedan entonces las tenencias en manos de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) y de los ahorristas residentes. Aquí está el mercado objetivo al que el BCRA deberá seducir con las altas tasas.



Asimismo, este martes también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que en el primer trimestre acumula 6,8%.



En el mercado de dinero entre bancos, el call-money operó al cierre del MULC a 40% TNA. En swaps cambiarios se pactaron u$s 200 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el mercado secundario operaron a 42% la de junio y la de 127 días a 38% TNA.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.176 millones, más del 73% se operó entre mayo y junio, a $ 25,53 y $ 26,36 con una tasa de 46,40% y 42,57% respectivamente. El fin de año se llegó a operar al cierre a $ 30,5 una tasa de 34,84%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 1.006 millones hasta los u$s 53.411 millones.