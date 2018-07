El Frente Renovador propone un set de medidas para paliar la crisis

"S é que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso les pido a los dirigentes políticos, sindicales, empresarios y comunicadores, que digan qué van a hacer cada uno y desde su lugar para ayudarnos a recorrer este camino", dijo el presidente Mauricio Macri en la provincia del Chaco. Reconociendo las dificultades que atraviesa la Argentina señaló que es necesario "ratificar el rumbo, estar convencidos de lo que hacemos unidos y poner el hombro".



Desde la oposición argumentan que el Gobierno "les pide que pongan el hombro" pero no le interesan nuestras ideas, argumentan, solo quieren que apoyemos "lo que ellos proponen", grafican.



Al respecto, la apuesta de Cambiemos de "trabajar en conjunto" pasa por conversar los lineamientos del ajuste a través del proyecto de presupuesto 2018. Sin embargo, según sostienen desde las filas de algunos gobernadores, lo que quiere el gobierno es "que avalemos sus políticas".



Desde ya en los diversos encuentros que están manteniendo miembros del gabinete con mandatarios provinciales siempre se vuelven con promesas de cooperación pero, con la astucia que caracteriza a los gobernadores, en la práctica no se comprometen a nada.



"Por eso, le digo a la dirigencia que en vez de pedir soluciones mágicas a temas que escapan a la realidad de la Argentina, diga cada uno en qué va a aportar, de qué manera va a ayudar a que sigamos en el rumbo, creciendo, transformando el país y desarrollándolo en forma federal", reclamó Macri quien no ceja en reclamar compromiso a toda la dirigencia política, sindical y empresarias.



Lo cierto es que la necesidad de dar una señal al exterior de un trabajo en conjunto llevo a que hubieran diversos llamados a distintos dirigentes de la oposición. En particular, las miradas se concentran en Sergio Massa con quien el presidente Macri aún mantiene cierto encono.



Desde el Frente Renovador admiten que han recibido llamados de la Casa Rosada y reconocen el buen vínculo que mantienen tanto con Horacio Rodríguez Larreta como la gobernadora María Eugenia Vidal.



Si bien, el Frente Renovador, no niega su buena voluntad en apoyar al gobierno también recuerdan que, en más de una oportunidad, alertaron acerca de problemas que hoy se están dando, como por ejemplo, el tema de las tarifas.



Allegados a Sergio Massa cuestionan que el gobierno haya solicitado un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sugieren que hubiera sido mejor proponer que los argentinos que blanquearon dinero en el exterior suscriban un Bono a una tasa del 7.25%, con legislación de Nueva York. "Se estima que hay más de 200.000 mil millones de dólares que se blanquearon con solo el 10% que hubiera suscripto estamos hablando de unos 20.000 millones de dólares", explican.



La respuesta del Frente Renovador al pedido presidencial será presentar en el Parlamente a través de sus legisladores una serie de medidas económicas para implementar ante la crisis. Algunas de ellas ya fueron presentadas como la eliminación del IVA a la Canasta Básica de Alimentos. A continuación el paquete de medidas que proponen que seguramente será el eje que sostendrán cuando se discuta el proyecto de presupuesto 2018.



FRENO A LA INFLACIÓN



• Ley de eliminación del IVA a la Canasta Básica de Alimentos: Para recuperar la capacidad de compra de los sectores sociales de más bajos ingresos. Lo elemental para poder comer y vivir, alimentos y medicamentos.



• Ley de Góndolas: Para romper con la cartelización que el propio Gobierno ha detectado en los sectores de alimentos, en los que los intermediarios se están abusando de la devaluación.



Las dos son leyes se encuentran cajoneadas en el Congreso Nacional desde el 2016.





TARIFAS



• Aplicación del coeficiente de variación salarial: Que la luz, el gas y el agua no puedan aumentar más de lo que suben los salarios.



• Exigir a las empresas razonabilidad y proporcionalidad (fallo de la Corte Suprema): La compensación a las empresas en el marco del cumplimiento de los contratos, siempre tiene que ser a través de la duración de los contratos.





PYMES



• Suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones de la AFIP.



• Créditos para la producción: Puesta en marcha de un programa de seguro de tasa para que haya créditos a 5 años, en pesos y a tasa fija del Banco Central (las ganancias o utilidades como garantes del pago del seguro de tasa). Esto además va a servir para contener el sobrante monetario que hoy genera inflación, en lugar de con las Lebacs -que son solo un derivado financiero-, hacerlo con bienes e inversión.



LIBERACIÓN DE PARITARIAS



• Liberación de Paritarias: para la recuperación del poder de compra del salario.

El gobierno ya levantó el tope del 15% al 25%.



BONO DE EMERGENCIA PARA JUBILADOS DE LA MÍNIMA



Con la Reforma Previsional propuesta por el Gobierno, ya perdieron un 6,8% del poder de compra (Fuente: CEPA).



• HABER 14: Bono de emergencia para los 4 millones de jubilados de la mínima, que se financie con las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, del año pasado y lo que va del 2018, y se distribuya a lo largo de los 6 meses (de julio a diciembre).





AUMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES (AUTORIZACIÓN DEL FMI)



• Aumento de Programas Sociales: Hacer uso de la autorización del FMI de $18 mil millones del préstamo para fortalecer programas sociales. Dar hasta fin de año un bono de emergencia en diciembre y una mejora proporcional en los próximos 6 meses, para sostener el consumo de los sectores más vulnerables.



DÓLAR



En dos años de Cambiemos, el dólar subió de $9,71 (diciembre 2015) a $29 (julio 2018), más de 280%. Este año, Argentina fue el país que más devaluó su moneda en el mundo, un 31,5%. Este Gobierno ya devaluó dos veces (en febrero de 2016 y a partir de mayo de este año).



La propuesta es aplicar un régimen de flotación administrada a través del Banco Central.



Establecer el sistema Chileno de estacionamiento de capitales: la intención es limitar la especulación y la bicicleta financiera.





COMERCIO EXTERIOR



En mayo, las importaciones subieron un 6,3%, mientras que las exportaciones bajaron un 6% (Fuente: INDEC - BAE Negocios).



• Seguro de Tasa Subsidiada en Dólares.

• Emergencia Aduanera por 180 días: el propósito es revisar el sistema de importaciones y hacer una evaluación de cuáles son los productos que Argentina está importando y cuáles no, para terminar con los dólares que se van afuera porque se importan productos innecesarios. Revisión del origen de importaciones. Balanza comercial y frente de intercambio con cada país. En estos primeros 5 meses, la balanza comercial tuvo una caída de 150% (casi US$ 4700 millones), producto de la mayor cantidad de importaciones y la baja en las exportaciones (Fuente: INDEC).