SUBE: amplían el saldo negativo y aumentan el valor de la tarjeta

Como consecuencia del aumento de los valores de los pasajes en los transportes públicos, el Gobierno decidió incrementar el saldo negativo que permite la tarjeta SUBE que ahora será equivalente al equivalente de tres boletos mínimos de colectivo.



Anteriormente, ese monto que permitía a los pasajeros viajar cuando ya no tenían carga era de $ 20, un saldo que con la actualización de las tarifas se quedaba corto en muchos casos. Ahora, según una resolución del ministerio de Transporte, será equivalente a tres boletos mínimos de colectivo, por lo cual en el caso de la Ciudad de Buenos Aires será de $ 30.



Pero además, se determinó que el nuevo valor para tramitar la tarjeta -tanto por primera vez como por reposición- será del equivalente a cinco boletos mínimos de colectivo de jurisdicción nacional. En decir, costará $ 50.



En los considerando de la medida que se publicó hoy en el Boletín Oficial, se explica que Nación Servicios, que gestiona el sistema, "ha planteado a esta cartera ministerial que los costos de las tarjetas SUBE han sido afectados por la evolución del tipo de cambio, por los ajustes salariales, toda vez que la empresa realiza la personalización de las tarjetas y el control de calidad sobre las mismas con personal propio; además del incremento del valor de los insumos que poseen un precio de adquisición fijado en dólares estadounidenses".



Y sugiere que "el incremento propuesto debe guardar relación directa con los aumentos en las tarifas del boleto mínimo de transporte automotor, y propone como regla de cálculo que tanto el valor de la tarjeta como el de la banda negativa sean fijados a futuro en relación al costo de este".



Así, considera que es "adecuado fijar su valor en una suma equivalente al valor de cinco boletos mínimos establecidos para el transporte público por automotor de Jurisdicción Nacional, suma que implicaría un incremento proporcional al último aumento tarifario". Y "corresponde conjuntamente incrementar el crédito de recarga instantánea de las Tarjetas S.U.B.E. hasta una suma equivalente al valor de tres boletos mínimos establecidos para el transporte público por automotor de Jurisdicción Nacional, destinado a posibilitar el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público en caso de que no cuenten los usuarios con saldo disponible para su utilización, crédito que será restituido con carácter prioritario en la próxima acreditación de fondos que se realice".



El sistema SUBE se encuentra en 35 ciudades del país, de las cuales 24 fueron incorporadas al en los últimos dos años. "Contar con un único sistema de pago a nivel nacional permite registrar y desagregar información de viajes para su análisis y lograr mejoras significativas en políticas de movilidad", consideró la cartera que conduce Guillermo Dietrich en un comunicado.



El ministerio de Transporte recordó que "a través de SUBE 3,8 millones de argentinos acceden a un descuento del 55% con la Tarifa Social Federal en el boleto del transporte público. Esta Tarifa Social Federal es para jubilados y pensionados; ex combatientes de la Guerra de Malvinas; Personal De Trabajo Doméstico; Asignación Universal por Hijo; Asignación por embarazo; Progresar; Hacemos Futuro; Monotributo Social; Pensiones no contributivas".



En AMBA, cada día, las personas que pagan por debajo de la tarifa general por el acceso a alguno de los subsidios otorgados por el Estado mediante la SUBE, es del 60% de los usuarios y el 78% de los pasajeros acceden al menos a un descuento en el mes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sólo por combinación de medios de transporte el 43% viaja, en el día a día, con descuentos por RED SUBE.



El sistema permite que cada vez que un usuario realiza una combinación en su viaje en transporte público, recibe un descuento del 50% y en los siguientes tramos, sólo se abona el 25%. Pasadas las dos horas y/o los 6 viajes, el ciclo vuelve a comenzar y los descuentos se aplican nuevamente. Cada combinación tiene un descuento máximo equivalente a un boleto mínimo de colectivo.