Patricia Bullrich defendió los cambios en las FFAA: "Es un invento que va a haber militares en las calles"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió los cambios en el rol de las Fuerzas Armadas y rechazó las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos, al afirmar que "es un invento que va a haber militares en las calles".



"El objetivo del decreto es lograr que las Fuerzas Armadas sean una institución que tengan un lugar en la democracia y un quehacer", sostuvo la funcionaria nacional respecto del decreto firmado días atrás por el presidente Mauricio Macri.



En diálogo con Radio Nacional, la integrante del Gabinete consideró que el kirchnerismo logró "pauperizar, desarmar y llevar a una indefensión" a las instituciones castrenses.

Asimismo, se refirió a la movilización que realizaron organismos de derechos humanos y fuerzas de la oposición: "Esto que dicen que va a haber militares en las calles es todo un invento, una mentira".



Bullrich indicó que "el objetivo en la frontera norte es que haya un apoyo logístico sustantivo e importante de las Fuerzas Armadas a las de seguridad: esto significa helicópteros, drones y una cantidad de elementos que hoy en día no se utilizan lo suficiente, o nada, porque no tienen ninguna participación en las fronteras".



"La frontera norte es una hipótesis más ligada a un problema de crimen trasnacional y la sur tiene más que ver con la hipótesis de conflicto del Atlántico Sur, que es una hipótesis que la Argentina sostiene o tiene", añadió.



En ese sentido, la ministra de Seguridad advirtió que "en la frontera hay una cantidad de delitos importantes y uno de ellos es la trata de personas".



"Si las Fuerza Armadas tiene una presencia importante en zonas de cruces donde pueda haber ciudadanos de otros países traídos por redes internacionales, tendrían una acción disuasiva. La intención es que hagan una tarea de escudo", manifestó.



Por otra parte, la funcionaria nacional subrayó que "de ninguna manera" va a haber intervención militar en el conflicto mapuche.



"Aunque la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) fuera un grupo terrorista tampoco podrían actuar porque no es un ataque externo", aclaró.