Argentina envía un Hércules a Bolivia para distribuir alimentos en medio de duras marchas opositoras

Pablo Quirno explicó que se trata de una medida de carácter "humanitario y temporal" y remarcó el buen vínculo con el gobierno de Rodrigo Paz, quien enfrenta grandes manifestaciones de trabajadores. El país solo aportará la aeronave, los suministros serán bolivianos.

Argentina enviará un avión Hércules C-130 a Bolivia para auxiliar en el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales en medio de las numerosas protestas de trabajadores y campesinos que atraviesa el país gobernado por Rodrigo Paz .

La noticia fue dada a conocer por el canciller Pablo Quirno , quien remarcó que la aeronave se abocará a la realización de puentes aéreos y que su traslado se autorizó de manera coordinada entre el Ministerio de Defensa y la cartera de Relaciones Exteriores que comanda. Aclaró, además, que el país solo colaborará con la aeronave, mientras que los suministros serán bolivianos.

"A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos", informó el funcionario en sus redes sociales.

A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130…

Asimismo, indicó que se trata de una contribución "de carácter humanitario y temporal" , al tiempo que remarcó que se inscribe "en el auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira , confiando en que, con el compromiso de todos los actores políticos y sociales involucrados, la situación se resuelva prontamente".

Este viernes, Quirno estuvo reunido en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su apellido es uno de los que suenan como eventual reemplazo de Adorni en caso de que deje vacante su cargo.

Marchas Bolivia La Policía dispersó una marcha de la Central Obrera de Bolivia. COB

En Bolivia, en tanto, arrecian protestas de campesinos, mineros y trabajadores, que se lanzaron a las rutas en los últimos días contra el gobierno de Rodrigo Paz, quien llegó el poder el año pasado. Las manifestaciones derivaron en duros enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos.

La situación de Evo Morales

Esta semana, el expresidente Evo Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija tras ausentarse a la audiencia de apertura del juicio en el que está acusado por el presunto delito de trata agravada de personas. La decisión judicial incluyó una orden de captura y restricciones migratorias contra el líder del MAS.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, presidido por el juez Carlos Oblitas, luego de que ni Morales ni sus abogados se presentaran a la audiencia. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, sostuvo que “se han cumplido todas las formalidades de rigor” para avanzar con la apertura del juicio oral.

Tras la declaración, la Justicia ordenó la captura del exmandatario, además de establecer el arraigo migratorio y otras restricciones judiciales. Actualmente, Morales permanece en la región cocalera del Chapare.

La investigación apunta a una presunta relación del expresidente con una menor de edad durante su gestión de gobierno, con quien habría tenido una hija. Si bien Morales nunca negó públicamente el vínculo, su entorno insiste en que se trata de un “montaje” político y judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/evoespueblo/status/2055352667279335626&partner=&hide_thread=false EEUU ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme.

Entre los impulsores de esa acción están el exministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada -que fugó a Miami luego de la… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 15, 2026

El exmandatario no se entregó a la Justicia y publicó un descargó en sus redes sociales. "EEUU ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme", dijo.

A la par, apuntó contra "el exministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada -que fugó a Miami luego de la Masacre de Octubre Negro (2003)- Carlos “Zorro” Sánchez Berzaín; y el Viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, que se encuentra en Washington".

En paralelo, acusó a Paz de aplicar "una intensa campaña de difamación, insultos y acusaciones sin pruebas, con el asesoramiento de extranjeros expertos en guerra sucia y fake news (noticias falsas)", en la que vinculó al presidente argentino, Javier Milei, y a uno de sus propagandistas, Fernando Cerimedo.