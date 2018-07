Macri volvió a defender la reforma de las FFAA y criticó a la oposición: "Ellos proponían lo mismo"

El presiente Mauricio Macri cuestionó a la oposición por rechazar su decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y advirtió que "los candidatos" con los que compitió en 2015, es decir Daniel Scioli y Sergio Massa, proponían "exactamente lo mismo".



"La reacción de la oposición fue de rechazo. Ahí es donde uno se sorprende, si sus candidatos a presidente, aquellos con los que yo competí hace dos años y medio propusieron exactamente lo mismo: que las Fuerzas Armadas fueran parte de ayudar a que los argentinos vivamos más tranquilos", afirmó Macri.



Durante un acto que encabezó en Córdoba, el mandatario sostuvo que eso "no está bien" porque es "lo contrario de la sinceridad, la honestidad y la actitud constructiva".



"Las Fuerzas Armadas están formadas por más de 70.000 argentinos que quieren ser parte y darnos más seguridad (...) pueden cumplir con un rol muy importante, cuidar las fronteras y darnos apoyo en la logística en la lucha contra el narcotráfico", añadió.



Macri afirmó que el país necesita "más trabajo, más oportunidades para más argentinos y vamos por más, lo que según dijo "significa más diálogo, más trabajo en equipo".



Por otro lado, Macri realizó un balance de su viaje a Sudáfrica, donde participó de la cumbre de los BRICS. Al respecto dijo que "todos (los países emergentes) tienen una visión positiva sobre su futuro y el nuestro". "Ratificaron su apoyo a lo que estamos haciendo", aseveró.



"El cambio es más que el resultado económico, es una forma de encarar la vida", aseguró el jefe de Estado, quien volvió a emplear metáforas climáticas para referirse a la situación económica del país: "Una vez que habíamos tomado envión, que veníamos creciendo, nos topamos con una tormenta de frente". Y remató: "Más allá de los miedos, que sé que los tienen, estoy convencido que esta tormenta no es igual a otras del pasado".



El presidente Macri llegó esta mañana a Córdoba donde participó del lanzamiento del modelo Pick Up "Frontier" de Nissan. Antes encabezó la reunión de la mesa de maquinaria agrícola.



El jefe de Estado fue recibido por el gobernador Juan Schiaretti en la capital provincial. De inmediato ambos se trasladaron a la planta Oleo hidraúlica, para encabezar la reunión con la mesa de maquinaria agrícola.



Más tarde, el jefe de Estado participó de la presentación del nuevo modelo de Nissan en la localidad cordobesa de Santa Isabel.



En ese marco, el gobernador Schiaretti destacó que la tarea conjunta entre la "Nación y la Provincia permite" "inversiones" como la que hizo Nissan por 600 millones de dólares, para la producción de su nuevo modelo su nuevo modelo de pick up.



El mandatario afirmó que Córdoba es "la Cuna de la industria automotriz" y destacó que "se está consolidando un polo de producción".