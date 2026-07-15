Impulsan la creación del Paseo Carmen Argibay frente a Tribunales

La ex jueza de la Corte Suprema, Carmen María Argibay.

La Legislatura porteña realizó una audiencia pública para avanzar con el proyecto que busca homenajear a la ex jueza de la Corte Suprema, la jurista Carmen María Argibay. Magistradas, funcionarias y legisladores reivindicaron su trayectoria, su defensa de la independencia judicial y su compromiso con la igualdad de género.

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La Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso para rendir homenaje a Carmen María Argibay. En una audiencia pública realizada en la Legislatura porteña se debatió el proyecto de ley que propone crear el “Paseo Carmen María Argibay” en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, como reconocimiento a una de las figuras más influyentes de la historia reciente del Poder Judicial argentino.

La iniciativa ya había recibido aprobación inicial en mayo y ahora avanzó con la instancia de participación ciudadana prevista en el proceso legislativo. El proyecto contempla la instalación de un busto, una escultura y placas conmemorativas en el espacio público ubicado frente al edificio de la Corte Suprema.

El homenaje reunió a integrantes del Poder Judicial, representantes de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), ex funcionarias y legisladores de distintos espacios políticos, quienes coincidieron en destacar el legado institucional de Argibay.

Durante la apertura del encuentro, la vicepresidenta de AMJA y jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Marcela De Langhe, explicó el simbolismo del lugar elegido para el futuro paseo. “El paseo que llevará su nombre se enfrenta con el Palacio de Justicia. Carmen mirará hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó.

En el acto también se recordó que Argibay fue la segunda mujer en integrar la Corte Suprema y la primera en asumir el cargo sin prestar juramento religioso, una decisión que quedó asociada a su defensa de un Estado laico y de la independencia de los jueces. Falleció en 2014 mientras aún integraba el máximo tribunal. Argibay dejó una marca por su defensa de los derechos humanos y por su compromiso con la igualdad de género dentro del Poder Judicial. A lo largo de la audiencia también expusieron magistradas de distintas provincias y ex funcionarias judiciales que compartieron experiencias personales y profesionales con la ex ministra de la Corte. Las intervenciones coincidieron en destacar su independencia, su firmeza frente a las presiones y el impulso que dio a la participación de las mujeres en la Justicia. El proyecto fue impulsado por el diputado Matías López con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, una transversalidad que reflejó el amplio consenso político e institucional en torno a la figura de Argibay. Si la iniciativa completa el trámite legislativo, Plaza Lavalle contará con un espacio permanente que recordará a una de las juristas más reconocidas de la democracia argentina.