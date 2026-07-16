Karina Milei reúne a legisladores porteños y bonaerenses de La Libertad Avanza para reforzar el armado territorial + Agregar ámbito en









La secretaria general de la Presidencia encabezará este jueves desde las 13 un encuentro con dirigentes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en medio de la disputa interna por el control del espacio y con la mira puesta en el calendario electoral.

Karina Milei encabezará un encuentro con legisladores de LLA. Presidencia

Con el Congreso nuevamente como eje de la agenda política, Karina Milei volverá a concentrar este jueves la actividad partidaria de La Libertad Avanza. A las 13 recibirá en Casa Rosada a legisladores porteños y bonaerenses del espacio en una reunión destinada a ordenar la estrategia política en los dos principales distritos electorales del país y reafirmar el liderazgo de la secretaria general sobre la estructura libertaria.

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El encuentro se producirá apenas una hora después de que el Senado inicie una sesión clave para el oficialismo. Desde las 12, la Cámara alta debatirá el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno dentro del paquete de reformas anunciadas por Javier Milei.

En Casa Rosada consideran que la actividad parlamentaria volverá a marcar el pulso político durante las próximas semanas, por lo que la reunión convocada por Karina Milei también apunta a mantener alineados a los referentes del oficialismo mientras el Gobierno intenta sostener la iniciativa legislativa y avanzar con las reformas pendientes.

Karina Milei reunió a diputados y senadores de La Libertad Avanza. Presidencia Karina Milei muestra músculo político con una reunión de legisladores en plena interna libertaria La convocatoria reúne a dirigentes de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, los dos distritos donde La Libertad Avanza concentra buena parte de su estrategia electoral. El mensaje interno busca reforzar la disciplina partidaria y consolidar una estructura propia en momentos en que el oficialismo procura ampliar su presencia territorial sin depender de acuerdos permanentes con otras fuerzas.

La reunión también tiene lugar en un contexto de tensiones silenciosas dentro del oficialismo. En los últimos meses, las diferencias entre el sector que responde a Karina Milei y el armado político de Patricia Bullrich se hicieron cada vez más evidentes, especialmente en la definición de candidaturas, el desembarco de dirigentes provenientes del PRO y el control de la expansión partidaria. Aunque ambas mantienen una relación institucional, en el oficialismo reconocen que existen dos formas distintas de construir poder y que esa competencia podría proyectarse hacia el proceso electoral de 2027.

Karina Milei y Patricia Bullrich, un vínculo cada vez más tenso. @PatoBullrich Mientras Bullrich continúa fortaleciendo su influencia a través de la gestión y del vínculo con sectores del PRO, Karina Milei mantiene bajo su órbita el sello partidario, la conformación de las listas y el armado territorial. Esa división de funciones convive con una disputa de fondo sobre quién conducirá el crecimiento de La Libertad Avanza una vez superado el ciclo de reformas económicas impulsadas por el Presidente. Pese a esas diferencias, en Balcarce 50 aseguran que el objetivo inmediato continúa siendo preservar la unidad del oficialismo y garantizar que el debate interno no interfiera con la agenda parlamentaria. Por eso, la reunión de este jueves también servirá para transmitir un mensaje de cohesión a los legisladores y coordinar el trabajo político en los próximos meses.