Tras el triunfo ante Inglaterra, el Gobierno difundió un reclamo al Reino Unido por Malvinas

El canciller Pablo Quirno compartió tras la clasificación un comunicado de protesta por el desplazamiento “inconsulto” del HMS Medway hacia la costa continental argentina. “Nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos”, expresó.

Luego de la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, el canciller Pablo Quirno difundió un comunicado oficial en el que informó sobre una protesta formal presentada al Reino Unido por los desplazamientos del buque militar HMS Medway hacia la costa continental argentina.

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“En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses” , escribió Quirno al compartir el documento después del partido.

La Cancillería detalló que, por instrucción del funcionario, el 13 de julio se entregó una nota de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En ella, el Gobierno expresó su “más enérgico rechazo” a los movimientos del HMS Medway, al que definió como un buque “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas”.

Según el comunicado, los desplazamientos no fueron debidamente notificados de acuerdo con los compromisos bilaterales vigentes e incluyeron el tránsito por el Mar Territorial argentino. Para el Gobierno, se trató de una acción unilateral que vulneró los acuerdos alcanzados por ambos países en materia de confianza militar.

La Cancillería sostuvo que la operación incumplió disposiciones incluidas en las declaraciones conjuntas firmadas en Madrid en 1990 y entre Buenos Aires y Londres en 1993 , mediante las cuales ambos países establecieron mecanismos para reducir tensiones y evitar incidentes en el Atlántico Sur.

El Gobierno también rechazó lo que calificó como una “incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina” y aseguró que forma parte de una sucesión de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.

En particular, recordó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución sobre las Islas Malvinas.

“Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, consideró que el accionar británico obstaculiza los esfuerzos argentinos para avanzar hacia una solución pacífica y negociada.

Finalmente, la Argentina reafirmó sus “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

“Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”, concluyó el comunicado.