¿Cumbre con Irán?: Trump abrió las puertas a reunirse "cuando quieran" pero "sin condiciones"

El presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a reunirse con la dirigencia iraní, incluyendo el presidente Hassan Rohani, en cualquier momento sin condiciones.



"Creo que es lo apropiado...sin condiciones", dijo Trump este lunes en la Casa Blanca al recibir al primer ministro italiano, Giuseppe Conte. "Si se quieren reunir, me reuniré cuando quieran", dijo Trump. "Me encontraré con cualquiera".



Sus comentarios se producen después de días de cruces verbales entre Washington y Teherán por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní. Estados Unidos está en el proceso de imponer nuevas sanciones al sector de energía y petróleo iraní mientras busca evitar que otras naciones compren su petróleo. La idea es que la primera parte de las sanciones entre en vigor el 6 de agosto y otra parte en noviembre.



Trump señaló que es posible alcanzar un acuerdo atómico sensato con Irán y apuntó: "(Sería) bueno para ellos, bueno para nosotros y bueno para el mundo". El acuerdo del que se salió Estados Unidos en mayo habría sido en tanto "un desperdicio" de papeles.



El acuerdo atómico alcanzado en 2015 tenía como fin evitar que Irán construya bombas atómicas. A cambio de una flexibilización de las restricciones económicas y más inversiones por parte de empresas extranjeras, Irán se había declarado dispuesto a poner fin a su programa atómico y someterse a controles. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó, por su parte, que el país persa cumplía con las condiciones.



El presidente estadounidense subrayó hoy que "el brutal régimen en Irán" no deberá poseer jamás armas atómicas y apuntó que él y Conte coinciden en eso. A la vez, Trump se refirió a las, en sus palabras, exitosas conversaciones que tuvo en junio con el líder norcoreano Kim Jong Un sobre la desnuclearización de su país. "Creo en los encuentros", dijo.



La semana pasada, Trump advirtió a Teherán de graves consecuencias en caso de que el Gobierno iraní no deje de amenazar a Estados Unidos y lanzó una amenaza dirigida a Rohani, en mayúsculas, en Twitter: "NUNCA, NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ UNAS CONSECUENCIAS QUE POCOS HAN SUFRIDO ANTES A LO LARGO DE LA HISTORIA".



De esta forma, el presidente estadounidense respondió a los dichos de Rohani que había advertido, en vista de las sanciones económicas estadounidenses, acerca de no jugar con fuego. A su vez, Rohani amenazó con un cierre de las rutas de exportación de petróleo en el Golfo Pérsico, lo que podría trabar todas las exportaciones de la región.



Irán y Estados Unidos han sido rivales durante casi cuatro décadas tras la revolución islámica en el país rico en petróleo.