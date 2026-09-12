"El problema es financiero y no económico": remarcan el potencial del crédito hipotecario para la situación habitacional + Agregar ámbito en









Después del anuncio de Gobierno nacional, el II Congreso Argentino de Créditos Hipotecarios insistió en las condiciones que podrían representar una respuesta para viviendas.

Apuntan al crédito como alternativa de impacto en la situación habitacional.

Pexels

La situación habitacional en el país, especialmente para la población juvenil, continúa poniéndose cuesta arriba y las estimaciones apuntan a una demanda que alcanzaría las 2,5 millones de viviendas nuevas. Sin embargo, especialistas y entidades financieras destacaron la licitación del BCRA por $200.000 millones para créditos hipotecarios y sostienen que, de consolidarse esta tendencia, el impacto solamente en el AMBA superaría el millón de casas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Reunidos en el II Congreso Argentino de Créditos Hipotecarios, se enumeraron los desafíos que vinculan a la inversión y la demanda habitacional, dada la tendencia del mercado de construcciones a estrenar pertenecientes a personas ya propietarias. Asimismo, se planteó que el promedio de las escrituras firmadas con hipoteca se sitúa en los 97.000 dólares, lo que explica que los créditos hipotecarios otorgados se destinen a la compra de viviendas usadas en lugar de obras de pozo, cuyos valores son mucho más elevados y los tiempos promedio de finalización de obra dificultan el traspaso del crédito familiar.

En ese marco, Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires (sede del encuentro), planteó que "necesitamos pensar en serio en la securitización como herramienta para escalar el financiamiento no bancario y en reincentivar la hipoteca privada, que fue moneda corriente en la Argentina hasta la crisis de 2001". En la misma línea, Pablo Moauro, economista jefe de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) señaló que "lo que necesitamos es que los clientes sepan que va a haber crédito hipotecario este año, el año que viene y el siguiente. No hace falta tener picos. Lo que no nos tiene que pasar de vuelta es que haya crédito y después no haya”.

En la jornada también se dio a conocer la investigación de la Fundación Tejido Urbano, que expusop que el 31% de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en condiciones de acceder a un crédito hipotecario con los requisitos y tasas bancarias vigentes. Esto representa a 1.133.000 hogares con capacidad de pago, lo que desciende a 556.000 hogares -si se cuentan únimamente a los inquilinos formales- que ganan más del mínimo exigido por las entidades bancarias.

En septiembre, se celebró el II Congreso Argentino de Créditos Hipotecarios. Banco Nación "En Argentina, el problema de la vivienda es financiero y no económico, porque todas estas familias pagan mes a mes entre $500.000 y $800.000 de alquiler por propiedades que nunca van a ser suyas", analizó Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación, quien agregó que "si el crédito hipotecario proyectado por el Gobierno nacional ronda entre las 15.000 y 20.000 líneas activas, y nosotros vemos que el potencial supera los 500.000 hogares formales, la demanda es casi infinita y sumamente sólida".

Créditos hipotecarios UVA: 13 bancos tomaron $200.000 millones del FGS El pasado lunes, el Banco Central (BCRA) informó los resultados de la primera licitación de los plazos fijos que, con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), financiarán nuevos créditos hipotecarios UVA. En este debut, 13 bancos tomaron $200.000 millones, de los cuales la mayor parte correspondió al tramo largo. A través de un comunicado oficial, la autoridad monetaria detalló que fueron 18 bancos los que participaron, con 42 posturas presentadas y un monto de oferta total equivalente a $258.640 millones. De esa cifra se adjudicó el 78%, mientras que 5 de los 18 bancos que se presentaron quedaron descartados de la colocación. Asimismo, el 82% de esos $200.000 millones correspondió al "Tramo 2", que tiene un plazo de cinco años. La tasa promedio ponderada pactada en la licitación fue del 4,94% por sobre la inflación (UVA). El 18% restante se adjudicó en el "Tramo 1", a un año y con un spread del 2,67% + UVA.